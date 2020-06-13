В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции

Взрыв сжиженного газа произошел в пятницу вечером в Казани в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров. В МЧС России сообщили, что пожар произошел на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ", к его тушению готовится вертолет Ми-8, есть угроза остальным емкостям. По данным минздрава региона, один человек погиб, еще двое пострадали. Один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней тяжести.