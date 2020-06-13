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В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
2020-06-13T06:27
взрыв и пожар на газораспределительной станции в казани
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казань
происшествия
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взрыв и пожар на газораспределительной станции в казани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, происшествия

В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции

00:45 13.06.2020 (обновлено: 06:27 13.06.2020)
2411
© Фото : МЧС РоссииПожар на газораспределительной станции в Казани
Пожар на газораспределительной станции в Казани
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Пожарный поезд прибыл в Казань на тушение пожара на газораспределительной станции, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Взрыв сжиженного газа произошел в пятницу вечером в Казани в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров. В МЧС России сообщили, что пожар произошел на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ", к его тушению готовится вертолет Ми-8, есть угроза остальным емкостям. По данным минздрава региона, один человек погиб, еще двое пострадали. Один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней тяжести.
"Для тушения пожара в Казани прибыл пожарный поезд", - говорится в сообщении.
По последним данным МЧС России, к тушению привлечено 138 человек и 48 единиц техники.
Позже в МЧС России заявили, что прибыл и приступил к тушении пожара в Казани второй пожарный поезд.
Пожар на газораспределительной станции в Казани
00:27
При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
212222
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Взрыв и пожар на газораспределительной станции в КазаниМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КазаньПроисшествия
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