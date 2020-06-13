Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле

Сообщается, что в пятницу утром четыре дорожных указателя с названием улицы были закрашены черной краской из баллончика, а на стене над одним из них также краской было написано слово "расист".

С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.