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Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
2020-06-13T00:42
ливерпуль
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Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле

00:42 13.06.2020
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© AP Photo / Tim IrelandСотрудники полиции в Великобритании
Сотрудники полиции в Великобритании
© AP Photo / Tim Ireland
Сотрудники полиции в Великобритании
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн (Penny Lane) в Ливерпуле, связав его с именем работорговца Джеймса Пенни, сообщает издание Evening Standard, эта улица стала знаменитой благодаря одноименной песне группы Beatles.
Сообщается, что в пятницу утром четыре дорожных указателя с названием улицы были закрашены черной краской из баллончика, а на стене над одним из них также краской было написано слово "расист".
При этом, как показано на опубликованных изданием на сайте фото и видео, неизвестные закрасили только слово "Пенни". К полудню местные жители уже отмыли краску.
Газета напоминает, что ранее на этой неделе мэр Ливерпуля Джо Андерсон уже заявлял, что нет никаких доказательств тому, что эта улица была названа в честь работорговца.
В настоящий момент сотрудники международного музея рабства, расположенного в городе, проводят исследование о происхождении названия улицы.
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С конца мая во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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