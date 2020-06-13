https://ria.ru/20200613/1572871553.html
В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
2020-06-13T00:28
2020-06-13T00:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
боливия
в мире
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коронавирус covid-19, боливия, в мире
ЛА-ПАС, 13 июн - РИА Новости.
Почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
нового типа в Боливии
при выполнении задач по контролю за соблюдением карантина, введенного на фоне пандемии, 17 из них скончались, следует из официальных данных силовых ведомств страны.
В период с четверга по пятницу скончались четверо сотрудников полиции в департаменте Санта-Крус
, таким образом число смертей от COVID-19 среди сотрудников правоохранительных органов возросло до 16. В то же время среди военных с начала месяца по-прежнему числится один погибший.
Как сообщает министерство обороны, на вечер четверга были выявлены 329 подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди военнослужащих и офицеров, которые оказывают помощь полиции в контроле за соблюдением режима самоизоляции.
Кроме того, министерство внутренних дел сообщило, что к среде число случаев заражения коронавирусом нового типа среди сотрудников полиции составило 251.
По последним данным, всего в стране зарегистрированы 16 165 случаев инфицирования COVID-19, 533 человека скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.