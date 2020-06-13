В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом

ЛА-ПАС, 13 июн - РИА Новости. Почти 600 военных и полицейских заразились Почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом нового типа в Боливии при выполнении задач по контролю за соблюдением карантина, введенного на фоне пандемии, 17 из них скончались, следует из официальных данных силовых ведомств страны.

В период с четверга по пятницу скончались четверо сотрудников полиции в департаменте Санта-Крус , таким образом число смертей от COVID-19 среди сотрудников правоохранительных органов возросло до 16. В то же время среди военных с начала месяца по-прежнему числится один погибший.

Как сообщает министерство обороны, на вечер четверга были выявлены 329 подтвержденных случаев заражения коронавирусом среди военнослужащих и офицеров, которые оказывают помощь полиции в контроле за соблюдением режима самоизоляции.

Кроме того, министерство внутренних дел сообщило, что к среде число случаев заражения коронавирусом нового типа среди сотрудников полиции составило 251.

По последним данным, всего в стране зарегистрированы 16 165 случаев инфицирования COVID-19, 533 человека скончались.