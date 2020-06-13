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Ефремов выступил с видеообращением после ДТП
2020-06-13T09:08
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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Ефремов выступил с видеообращением после ДТП

00:27 13.06.2020 (обновлено: 09:08 13.06.2020)
109048
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Заслуженный артист России Михаил Ефремов записал обращение после смертельного ДТП в центре Москвы. Ролик опубликован на YouTube-канале "Гражданин поэт".
Ефремов заявил, что не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего водителя Сергея Захарова. "Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят", — сказал он. Актер отметил, что поможет семье Захарова "всеми средствами", если "примут и поймут", назвав помощь "не попыткой откупиться, а попыткой искупить".

"И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил", — заявил Ефремов.

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По его словам, "непростительно" садиться за руль в пьяном виде, из-за чего гибнет невинный человек. "Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду", — пообещал Ефремов, добавив, что "это не кино, назад уже ничего не перемотаешь".

"Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего", — заключил он.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня. На своем автомобиле артист пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную и столкнулся с "Ладой", за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его доставили в институт скорой помощи имени Склифосовского, однако на следующий день утром мужчина скончался.
Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков.
Против артиста возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Артиста поместили под домашний арест до 9 августа.
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
жалко Мишу, однако
13 июня, 00:47
А Андрей Костылев
8414108172
Миша не переживай всё будет хорошо
13 июня, 00:30
Павлик Суслаков
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