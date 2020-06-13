Ефремов выступил с видеообращением после ДТП

"И, конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил", — заявил Ефремов.

По его словам, "непростительно" садиться за руль в пьяном виде, из-за чего гибнет невинный человек. "Я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду", — пообещал Ефремов, добавив, что "это не кино, назад уже ничего не перемотаешь".