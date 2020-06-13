При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек

Пожар на газораспределительной станции в Казани

© Фото : МЧС России Пожар на газораспределительной станции в Казани

КАЗАНЬ, 13 июн - РИА Новости. Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара на газораспределительной станции в Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара на газораспределительной станции в Казани , пострадавшие госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Татарстана.

Ранее представитель экстренных служб сообщил, что взрыв сжиженного газа произошел в пятницу вечером в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров, по его данным, погиб один человек, еще трое пострадали. В МЧС России сообщили, что пожар произошел на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ", к его тушению готовится вертолет Ми-8, есть угроза остальным емкостям.

"В результате происшествия погиб один человек, пострадали два человека. На данный момент госпитализирован мужчина 45 лет в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Представитель минздрава уточнил, что на месте происшествия работает бригада республиканского центра медицины катастроф, информация по пострадавшим в настоящее время дополняется.

Позже он уточнил, что госпитализирован и второй пострадавший. Оба пострадавших находятся в Республиканской клинической больнице Татарстана.