https://ria.ru/20200613/1572871500.html
При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
2020-06-13T00:27
2020-06-13T06:27
взрыв и пожар на газораспределительной станции в казани
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
казань
происшествия
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взрыв и пожар на газораспределительной станции в казани, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, происшествия
КАЗАНЬ, 13 июн - РИА Новости.
Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара на газораспределительной станции в Казани
, пострадавшие госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения Татарстана.
Ранее представитель экстренных служб сообщил, что взрыв сжиженного газа произошел в пятницу вечером в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров, по его данным, погиб один человек, еще трое пострадали. В МЧС
России сообщили, что пожар произошел на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ", к его тушению готовится вертолет Ми-8, есть угроза остальным емкостям.
"В результате происшествия погиб один человек, пострадали два человека. На данный момент госпитализирован мужчина 45 лет в состоянии средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.
Представитель минздрава уточнил, что на месте происшествия работает бригада республиканского центра медицины катастроф, информация по пострадавшим в настоящее время дополняется.
Позже он уточнил, что госпитализирован и второй пострадавший. Оба пострадавших находятся в Республиканской клинической больнице Татарстана.
По последним данным МЧС России, к тушению привлечено 138 человек и 48 единиц техники.