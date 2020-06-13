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В ливанских городах проходят столкновения демонстрантов и силовиков
2020-06-13T00:21
ливан
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ливан, в мире

В ливанских городах проходят столкновения демонстрантов и силовиков

00:21 13.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкУчастники массовых волнений в Бейруте
Участники массовых волнений в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 13 июн - РИА Новости. Усиленные отряды полиции и армии, применив слезоточивый газ, начали вытеснять демонстрантов с центральной площади Бейрута, столкновения между стражами порядка и митингующими возобновились и в Триполи на севере Ливана, сообщает ливанский телеканал LBC.
По данным телеканала, демонстранты в центре Бейрута забрасывают полицию и армию камнями, отступив с площади Павших к расположенной рядом транспортной развязке.
Армия стягивает дополнительные силы к месту столкновений в центре ливанской столицы.
Тем временем, по данным ливанского красного креста, в результате столкновений в городе Триполи госпитализированы девять демонстрантов.
Также, по данным СМИ, демонстранты второй день продолжают блокировать дороги в разных частях страны.
Массовые волнения возобновились в Бейруте на фоне сообщений о резком падении курса национальной валюты. Премьер-министр Хассан Дияб из-за волнений объявил об экстренном собрании правительства в пятницу утром для обсуждения финансовой ситуации.
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Ливанский фунт начал падать по отношению к доллару с октября 2019 года. На протяжении 30 лет в стране сохранялся курс 1,5 тысячи за доллар. Однако на фоне усугубления экономического кризиса курс на черном рынке вырос до 4 тысяч, что в свою очередь резко понизило покупательную способность граждан, увеличилось и число безработных. Ливанские банки в свою очередь продолжают держать официальный курс на уровне 1,5 тысячи, при этом ограничив или прекратив полностью выдачу долларов вкладчикам и запретив перевод каких-либо средств за рубеж.
Волнения начались в Ливане 17 октября 2019 года. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири.
В конце января президент страны утвердил кабинет министров во главе с Диябом, однако массовые демонстрации в стране не остановились. Улицы ливанских городов утихли лишь с появлением угрозы распространения коронавируса и введением в стране режима "гражданской мобилизации". Однако уже в апреле в Триполи, Бейруте и Сайде люди вновь вышли на демонстрации, которые переросли в массовые погромы с поджогами банков и столкновениями с армией и полицией. Население частично успокоилось после объявления правительством Дияба о принятом антикризисном плане по стабилизации экономики в стране.
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