В ливанских городах проходят столкновения демонстрантов и силовиков

БЕЙРУТ, 13 июн - РИА Новости. Усиленные отряды полиции и армии, применив слезоточивый газ, начали вытеснять демонстрантов с центральной площади Усиленные отряды полиции и армии, применив слезоточивый газ, начали вытеснять демонстрантов с центральной площади Бейрута , столкновения между стражами порядка и митингующими возобновились и в Триполи на севере Ливана , сообщает ливанский телеканал LBC

По данным телеканала, демонстранты в центре Бейрута забрасывают полицию и армию камнями, отступив с площади Павших к расположенной рядом транспортной развязке.

Армия стягивает дополнительные силы к месту столкновений в центре ливанской столицы.

Тем временем, по данным ливанского красного креста, в результате столкновений в городе Триполи госпитализированы девять демонстрантов.

Также, по данным СМИ, демонстранты второй день продолжают блокировать дороги в разных частях страны.

Массовые волнения возобновились в Бейруте на фоне сообщений о резком падении курса национальной валюты. Премьер-министр Хассан Дияб из-за волнений объявил об экстренном собрании правительства в пятницу утром для обсуждения финансовой ситуации.

Ливанский фунт начал падать по отношению к доллару с октября 2019 года. На протяжении 30 лет в стране сохранялся курс 1,5 тысячи за доллар. Однако на фоне усугубления экономического кризиса курс на черном рынке вырос до 4 тысяч, что в свою очередь резко понизило покупательную способность граждан, увеличилось и число безработных. Ливанские банки в свою очередь продолжают держать официальный курс на уровне 1,5 тысячи, при этом ограничив или прекратив полностью выдачу долларов вкладчикам и запретив перевод каких-либо средств за рубеж.

Волнения начались в Ливане 17 октября 2019 года. Тогда сотни тысяч граждан по всей стране вышли на антиправительственные демонстрации с требованием провести эффективные экономические реформы, привлечь к ответственности политиков, замешанных в коррупции, и вернуть украденные из госбюджета средства. В ноябре на фоне беспорядков подало в отставку правительство Саада Харири