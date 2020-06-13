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Религия и мировоззрение
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Петров пост 2020 - когда начинается, что можно есть и чего нельзя делать
2020-06-13T07:00
религия и мировоззрение
петров пост (апостольский пост)
аналитика - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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петров пост (апостольский пост), аналитика - религия и мировоззрение, русская православная церковь, рим, общество

Петров пост 2020 - когда начинается, что можно есть и чего нельзя делать

07:00 13.06.2020
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© В.Д. Сарабьянов, Э.С. Смирнова. История древнерусской живописи. М., ПСТГУ, 2007, стр.59Апостолы Пётр и Павел. Одна из древнейших икон России из Софийского собора Великого Новгорода, середина XI века
Апостолы Пётр и Павел. Одна из древнейших икон России из Софийского собора Великого Новгорода, середина XI века
© В.Д. Сарабьянов, Э.С. Смирнова. История древнерусской живописи. М., ПСТГУ, 2007, стр.59
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Петров пост в 2020 году у православных начинается с 15 июня. Сколько продлится и когда закончится Апостольский пост, чего нельзя и что можно есть и делать, что такое Петровки, а также календарь питания по дням - в материале РИА Новости.

Петровский пост 2020

История возникновения поста перед праздником апостолов Петра и Павла, именем первого из которых он и назван, туманна. По одной из версий, обычайпоститься перед Апостольским торжеством возник в IVвеке в Риме. По другой - на столетие раньше.
"Изначально он был создан как компенсаторный пост для тех, кто не мог по каким-то причинам соблюдать Великий пост", - поясняет известный церковный публицист иеромонах Феодорит (Сеньчуков).
При этом на общецерковном уровне изначально он был не обязателен для всех. Лишь со временем он стал одним из четырех длительных постов для духовенства и мирян.
Так в чем же тогда смысл этого поста и духовное значение для христиан?
"Он приурочен к апостольскому посту, когда ученики Спасителя постились перед выходом на проповедь. Так как каждый христианин призван к апостольскому служению, то это, скажем так, наш миссионерский пост", - говорит иеромонах.

Когда проходит и сколько длится

Петров пост не имеет фиксированного количества дней. С какого числа он начинается ежегодно, зависит от даты, на которую в этом году выпала Пасха.
"На 50-й день после Пасхи праздником Троицы заканчивается Цветная Триодь (особый период церковного календаря - прим.ред.), а через неделю, после воскресного Дня всех святых, начинается говение", - отмечает отец Феодорит.
От даты Пасхи зависит и длительность воздержания. В этом году Петров пост продлится 27 дней. Его начало приходится в 2020 году на 15 июня, а конец – всегда на 11 июля.

Как соблюдать Петров пост

"Задача трезвенного ограничения, сохранения контроля над собственным сознанием и молитвенной жизнью, а также памятования о том, что даже на пляже или на грядке фазенды ты христианин, актуальна для Петрова поста", - обращает внимание глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
Главное для верующего, по его словам, - "не превратиться в кляксу". То есть не дать побороть себя страстям.
"В летнее время падает интенсивность богослужебной жизни, а человеку попросту хочется расслабиться и отдохнуть - что само по себе нормально. Но чтобы верующие не забыли, что нужно молиться, что есть храм и что в любом времяпрепровождении должно быть разумно самоограничение", - говорит отец Максим.
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Что можно есть и пить

Зачастую верующие задаются вопросом, строгий ли Петров пост или нет. По словам священнослужителей, он относится к категории легких. Его устав примерно такой же, как у Рождественского.
"В этот пост можно кушать рыбу", - обращает внимание отец Максим Козлов.
Православным рекомендуется воздержаться от пищи животного происхождения - мяса, молока и яиц. Их можно заменить на фрукты и овощи. А также на морепродукты.
В субботу, воскресенье, в праздник Рождества Иоанна Предтечи, а также на престольный праздник храма разрешается пить вино (разумеется, в умеренном объеме). А в меню многих монастырей, в том числе для паломников, в это летнее время оказывается квас, зачастую собственного приготовления.

Чего нельзя делать

Сравнительная легкость Петрова поста некоторым верующим непривычна. Поэтому они, по словам священников, стараются наложить на себя дополнительные ограничения.
"Одной из ошибок людей, которые пришли в Церковь в последние 20-30 лет, была попытка психологически настроить себя на этот летний пост так же, как на Великий. Это не получится, да и задачи такой нет", - говорит отец Максим.
С другой стороны, это не значит, что можно, например, "упиваться до беспамятства". Главное, чего нельзя делать в пост, как и в любой другой день, - нельзязабывать о христианском образе жизни.
В летний период, на который приходится пост, в России принято играть свадьбы. Отсюда многие задаются вопросом - можно ли жениться до Петрова дня?
По мнению духовенства, можно - только если речь идет о походе в ЗАГС. А вот с церковной точки зрения брак в Петров пост заключить нельзя. В постные дни, согласно уставу, таинство венчания не совершается.

Молитвы в Петровский пост

Каких-то особых молитв в Петров пост нет. Однако священники рекомендуют верующим чаще участвовать в богослужениях в храме.
Также верующим желательно читать Священное Писание. К нему относятся как книги Ветхого Завета, так и Новый Завет.
Жизнь и проповеди Петра и Павла приведены в таких книгах Писания как "Деяния апостолов" и различных апостольских "Посланиях".

Календарь питания по дням

Петров пост раньше в народе считался радостным временем. В селах на Петровки - это название постных дней - готовили различные блюда из овощей и рыбы.
Постное меню и поныне зависит от устава. В нем прописаны все ограничения в еде для верующих.
Хоть Петров пост и считается не строгим, рыбу можно есть не всегда. Согласно уставу, она запрещается в пищу по средам и пятницам.
"В среду и пятницу - сухоядение. Или же вареная пища", - говорит иеромонах Феодорит.
В остальные же дни также дозволяется пища с растительным маслом. В эти же дни можно употреблять "гадов морских" - кальмаров, креветок, омаров, мидий и так далее. А если на среду и пятницу приходится какой-нибудь праздник, то сухоядение отменяется.
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Религия и мировоззрениеПетров пост (Апостольский пост)Аналитика - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРимОбщество
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