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Саакашвили раскрыл, как вырастет украинская экономика
2020-06-13T08:12
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Саакашвили раскрыл, как вырастет украинская экономика

08:00 13.06.2020 (обновлено: 08:12 13.06.2020)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Михаил Саакашвили. Архивное фото
Сергей Левченко
Сергей Левченко
Все материалы
Уже месяц как Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили председателем исполнительного комитета реформ Национального совета реформ Украины. Произошло это после продолжавшихся всю последнюю декаду апреля дискуссий о назначении грузинско-украинского политика вице-премьером по вопросам реформ в украинское правительство.
Обсуждения были спровоцированы предложением самого Зеленского к Саакашвили занять эту должность, что было без особого восторга воспринято и значительной частью фракции "Слуга народа", и членами недавно назначенного правительства.
Однако, вопреки оказанному ими сопротивлению, Михаилу Николозовичу новый государственный пост на Украине достался, пусть и иной. Вместе с ним он получил то, чего хотел: официальный статус, какое-никакое бюджетное финансирование, стал вхож на интересующие его мероприятия, а также получил доступ к СМИ именно в качестве представителя власти — да еще и отвечающего за реформы.
Но уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что этим дело не ограничится. С помощью демагогии грузинский гастролер будет стараться нарастить собственный электоральный вес, отстаивать интересы внешних кураторов, попробует наложить лапу на какой-нибудь государственный финансовый поток, а заодно лоббировать какие угодно бизнес-интересы, за продвижение которых ему будут готовы платить. Собственно, в этом и будут заключаться "реформы" от Михаила Саакашвили.
Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
11 июня, 16:15Сказано в эфире
Фундамент для ссоры. Саакашвили отказался стать советником ЗеленскогоПрезидент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предлагал экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили стать его советником по реформам, но тот отказался, заявив, что это "не его уровень". В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал ситуацию.
Национальный совет реформ (НСР) формально является специальным консультативно-совещательным органом при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций о стратегии реформ и мониторинга их реализации. Создан он был указом президента Порошенко в августе 2014 года.
В его состав входят председатель Верховной рады, глава правительства, вице-премьеры и министры, секретарь СНБОУ, руководитель офиса президента, глава исполнительного комитета реформ (именно эту должность занял Саакашвили), его заместитель, а также по согласованию — председатель НБУ, главы комитетов Верховной рады и четыре представителя от общественных объединений. Заметим, что исполнительный комитет реформ, который является государственной структурой на государственном же финансировании, состоит всего из двух человек — председателя и его заместителя.
Фактически же НСР в 2015-2016 годах использовался в качестве площадки, публично легализовывавшей влияние "соросовской" тусовки и представителей транснациональных компаний на украинскую власть. С соответствующей повесткой.
По-настоящему прославился НСР 14 декабря 2015 года, когда во время заседания, посвященного реформе управления государственной собственностью, произошел горячий словесный конфликт между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и тогдашним губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили со швырянием стаканов и употреблением ненормативной лексики.
Михаил Саакашвили во время интервью в своем доме
10 июня, 13:46Сказано в эфире
"Будет большой шум". Олейник о словах Саакашвили про УкраинуГлава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил об угрозе распада страны. В эфире радио Sputnik это заявление прокомментировал украинский политик Владимир Олейник.
В 2016 году НСР продолжал регулярно заседать, хоть его мероприятия и не проходили столь же ярко. А вот с 2017-го как будто кто-то повернул рубильник, и все исчезло — перестали появляться даже отчеты на сайте президента Украины. Ларчик открывается просто: с 2017 года закончилось финансирование со стороны Сороса общественно-политической деятельности в направлении НСР. Интереса к подобным посиделкам у представителей власти тем более не стало.
И вот теперь Владимир Зеленский вытащил НСР из нафталина и, даже толком не отряхнув, отдал в пользование Михаилу Саакашвили.
Последний, надо сказать, сориентировался быстро.
Руководить исполнительным органом, состоящим из самого Саакашвили и его зама, рассчитывая только на заседания НСР, политику явно не улыбалось. Тем более что на эти заседания еще нужно суметь зазвать качественный состав участников и не оконфузиться, как в 2015 году с Аваковым. Так что о планах проводить заседания пока и не слышно.
Зато уже 25 мая при НСР появился некий негосударственный "Офис простых решений и результатов", который обзавелся помещениями не только в здании офиса президента Украины, но и немалыми площадями в весьма недешевом киевском конференц-центре.
Михаил Саакашвили
10 июня, 02:51
Саакашвили заявил об угрозе распада Украины
Если к этому добавить, что к началу июня в числе сотрудников "Офиса простых решений и результатов" оказалось два десятка отборных "соросят-грантососов", то становится ясно, что обеспечить внешнее финансирование очередной попытки восхождения на украинский властный олимп Саакашвили удалось с легкостью.
Целью новой структуры обозначена поддержка президента и офиса президента во взаимодействии с бизнесом. В качестве ее горячего желания названо стремление создать комфортный деловой климат на Украине, освободив бизнес от всего бремени и давления со стороны государства. А главным планируемым результатом деятельности заявлено вхождение Украины в топ-20 в рейтинге WorldBank Doing Business. В общем, привычная риторика в стиле "за все хорошее, против всего плохого" без какой-либо конкретики, что абсолютно традиционно для Саакашвили.
Но, разумеется, просто сидеть на грантовых потоках, выполняя указания грантодателей, это не масштаб грузинского гастролера. Собственно, Саакашвили свои намерения даже особо и не скрывает.
Цель номер один — прибрать к рукам украинскую таможню, заведя на ключевые должности эффективных грузинских менеджеров. Поговаривают, что именно для этого прилетала на Украину Хатия Деканоидзе, ранее отметившаяся "успешной" реформой полиции. Тем более что таможня после увольнения Максима Нефёдова и его команды фактически обезглавлена, а борьба за кресло главного таможенника идет нешуточная.
Михаил Саакашвили
3 июня, 16:35
Саакашвили послал "к черту" бизнесменов, требующих быстрых результатов
Следует заметить, что в бытность Саакашвили губернатором Одесской области ему в "кормление" уже отдавали местную таможню, главную для страны. И даже несмотря на то, что словосочетание "украинская таможня" в принципе ассоциируется со словом "коррупция", политик умудрился тогда оскандалиться по полной.
Цель номер два — окучивание местного бизнеса на предмет предоставления лоббистских услуг. В рамках ее достижения Саакашвили чуть ли не в режиме нон-стоп проводит встречи с реальными и виртуальными бизнес-объединениями. После одного из таких общений, даже не попытавшись разобраться в скандальной теме, политик выступил против квот на импорт удобрений, что точно противоречит интересам местной промышленности. Но особенно забавно, что собеседники Саакашвили представились ему аграриями, а на самом деле представляли интересы импортеров удобрений. Которые, в свою очередь, завязаны на российский бизнес. Вышло, что яростный борец с Россией с ходу вляпался в отстаивание интересов "агрессора".
Никаких оснований считать, что в дальнейшем Саакашвили изменит линию своего поведения, не наблюдается. Зато можно предположить: если описанные политические и экономические планы ему не удастся воплотить, то в какой-то момент помоями может быть облито не только окружение Зеленского, но и он сам.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
22 мая, 11:04Сказано в эфире
"Пусти козла в огород…" Политолог о действиях Саакашвили на УкраинеРуководитель исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили увидел главную проблему страны в отсутствии управления. В эфире радио Sputnik политолог Владислав Ганжара прокомментировал заявление.
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Нацбанк УкраиныАрсен АваковВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиОдесская областьУкраинаАвторыВ мире
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