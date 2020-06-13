https://ria.ru/20200613/1572833082.html
На Камчатке показали уникальные видео с лисицами
2020-06-13T03:25
2020-06-13T03:25
туризм
дикие животные
туризм
новости - туризм
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дикие животные, туризм, новости - туризм
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
На Камчатке, в окрестностях Кроноцкого озера проходят съемки документальной киноленты о лисицах, у них уже появились детеныши, поэтому работа над фильмом ведется очень осторожно, сообщает
пресс-служба Кроноцкого заповедника.
"Мы продолжаем наблюдать за животными с помощью фотоловушек и пытаемся снимать их на длиннофокусную оптику. У одной из героинь будущего фильма однозначно появились лисята: она очень быстро похудела и почти перестала показываться, — сообщил Дмитрий Шпиленок, автор проекта, кинооператор. — Поскольку у лисиц рождается обычно от трех до пяти детенышей, забот у нее хватает. Ждем, когда лисята многодетной мамы подрастут и начнут выходить из нор".
Подписчики заповедника интересуются, как они устраиваются внутри, размещаются, уют наводят.
К сожалению, по словам экспертов, узнать это невозможно. "Если залезть в нору и установить там камеру, лисица просто уйде искать другой дом", — поясняют они.