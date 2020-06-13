На Камчатке показали уникальные видео с лисицами

"Мы продолжаем наблюдать за животными с помощью фотоловушек и пытаемся снимать их на длиннофокусную оптику. У одной из героинь будущего фильма однозначно появились лисята: она очень быстро похудела и почти перестала показываться, — сообщил Дмитрий Шпиленок, автор проекта, кинооператор. — Поскольку у лисиц рождается обычно от трех до пяти детенышей, забот у нее хватает. Ждем, когда лисята многодетной мамы подрастут и начнут выходить из нор".