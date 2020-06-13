В Новосибирском зоопарке удалось сохранить семью красных вари

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Сотрудники Новосибирского зоопарка Сотрудники Новосибирского зоопарка рассказали , как смогли сохранить семью лемуров – красных вари, когда самка не смогла выкормить детеныша.

В апреле в Новосибирском зоопарке у красных вари появился детеныш. Но выкармливать его пришлось искусственно.

"Такое бывает у многих животных и в природе, и в условиях зоологического парка. В зоопарках заботы о малышах берут на себя люди, — уточнили эксперты. — У наших сотрудников огромный опыт такой работы".

Они кормят малышей из пипеток, разных бутылочек. За каждого кроху сотрудники зоопарка переживают и делают все возможное, чтобы он выжил.

В зоопарке уточнили, что история выкармливания красного вари – особая гордость. "Нам удалось сохранить семью. У самки не было молока, но она не переставала заботиться о своем малыше. Их оставили вместе, детеныша забирали только на кормления, — поясняют сотрудники. — Такой подход требовал дополнительных усилий, но он того стоил. Детеныш не расставался с семьей ни на один день".