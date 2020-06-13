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Выяснилось, сколько туристов предпочитают российские курорты зарубежным
2020-06-13T17:21
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Выяснилось, сколько туристов предпочитают российские курорты зарубежным

17:21 13.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкНа пляже в Судаке
На пляже в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, готовы ли они заменить поездку на заграничный курорт отдыхом на родине, сообщает Туту.ру.
Специалисты компании провели исследования среди двух тысяч пользователей и выяснили, что более половины из них (54 процента) готовы поменять маршрут для проведения отпуска.
В частности, 17 процентов респондентов сказали, что "с радостью поедут к морю в России". Еще 14 процентов — что позитивно относятся к идее "переключиться полностью на внутренний туризм". При этом 23 процента туристов заявили, что будут отдыхать в РФ, "но только из-за невозможности улететь за границу".
В этом году решили вообще отказаться от поездок в отпуск 46 процентов опрошенных. Они подождут открытия границ.
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