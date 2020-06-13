Выяснилось, сколько туристов предпочитают российские курорты зарубежным

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, готовы ли они заменить поездку на заграничный курорт отдыхом на родине, сообщает Туту.ру.

Специалисты компании провели исследования среди двух тысяч пользователей и выяснили, что более половины из них (54 процента) готовы поменять маршрут для проведения отпуска.

В частности, 17 процентов респондентов сказали, что "с радостью поедут к морю в России". Еще 14 процентов — что позитивно относятся к идее "переключиться полностью на внутренний туризм". При этом 23 процента туристов заявили, что будут отдыхать в РФ, "но только из-за невозможности улететь за границу".