https://ria.ru/20200613/1572822546.html
Российские теплоходы готовы принимать туристов с конца июня
2020-06-13T12:44
2020-06-13T12:44
туризм
туризм
круизы
свияжск
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
нижний новгород
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туризм, круизы, свияжск, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), нижний новгород
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
Речные круизы по России, как ожидается, могут начаться не раньше третьей декады июня, сообщает
RATA-News.
"До 23 июня, когда, согласно указу мэра, стартует пассажирская навигация по Москве-реке, действуют ограничения движения по каналу имени Москвы. Как только они будут сняты, наши лайнеры прибудут со стоянки в Нижнем Новгороде в Москву", – пояснил генеральный директор одной из круизных компаний Андрей Михайловский.
Первый рейс запланирован на 26 июня – это путешествие выходного дня по маршруту Москва – Тверь – Москва. "Свободных мест уже нет, – уточнил эксперт. – Вообще в последние дни мы с удовольствием отмечаем всплеск отложенного спроса. Очень надеемся на хороший сезон".
Представитель еще одной компании сообщила о планах запустить первые речные туры с 28 июня.
В регионах также готовятся к началу навигации. Руководитель самарской круизной компании Наталья Денисова рассказала о возобновлении интереса к речным путешествиям: "Если круизы откроют, спрос будет. Мы чувствуем, что народ оживился, ждет начала сезона".
По ее словам, на сегодня запрета на движение судов нет. "Если есть разрешение Российского речного регистра и Роспотребнадзора, можно выходить в плавание, — уточнила Наталья Денисова. — В Самаре режим самоизоляции действует до 16 июня, соответственно потом мы можем начинать работу. Многое, правда, зависит от ситуации в конкретном регионе, куда запланирован тур".
В Татарстане Казанский речной порт уже с 25 мая начал обслуживание рейсов из Казани до Болгар и Тетюшей, стартовали также ежедневные маршруты до Свияжска с заходом в Набережные Моркваши, Пустые Моркваши, Дачную и Рудник. Болгар и Свияжск – одни из крупнейших туристических точек притяжения республики. Технически здесь готовы принимать и круизные лайнеры, сообщили в пресс-службе Минтранса республики.