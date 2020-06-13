Российские теплоходы готовы принимать туристов с конца июня

Турист кормит чайку во время круиза на теплоходе по Средиземному морю

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Речные круизы по России, как ожидается, могут начаться не раньше третьей декады июня, Речные круизы по России, как ожидается, могут начаться не раньше третьей декады июня, сообщает RATA-News.

"До 23 июня, когда, согласно указу мэра, стартует пассажирская навигация по Москве-реке, действуют ограничения движения по каналу имени Москвы. Как только они будут сняты, наши лайнеры прибудут со стоянки в Нижнем Новгороде в Москву", – пояснил генеральный директор одной из круизных компаний Андрей Михайловский.

Первый рейс запланирован на 26 июня – это путешествие выходного дня по маршруту Москва – Тверь – Москва. "Свободных мест уже нет, – уточнил эксперт. – Вообще в последние дни мы с удовольствием отмечаем всплеск отложенного спроса. Очень надеемся на хороший сезон".

Представитель еще одной компании сообщила о планах запустить первые речные туры с 28 июня.

В регионах также готовятся к началу навигации. Руководитель самарской круизной компании Наталья Денисова рассказала о возобновлении интереса к речным путешествиям: "Если круизы откроют, спрос будет. Мы чувствуем, что народ оживился, ждет начала сезона".

По ее словам, на сегодня запрета на движение судов нет. "Если есть разрешение Российского речного регистра и Роспотребнадзора, можно выходить в плавание, — уточнила Наталья Денисова. — В Самаре режим самоизоляции действует до 16 июня, соответственно потом мы можем начинать работу. Многое, правда, зависит от ситуации в конкретном регионе, куда запланирован тур".