Названы знаки зодиака, которые любят усложнять отношения

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала знаки зодиака, которые любят усложнять отношения. По ее словам, такие люди постоянно накручивают себя и думают, что все обязательно пойдет не так, и никогда не чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы расслабиться и просто радоваться жизни вместе с партнером, Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд назвала знаки зодиака, которые любят усложнять отношения. По ее словам, такие люди постоянно накручивают себя и думают, что все обязательно пойдет не так, и никогда не чувствуют себя достаточно комфортно, чтобы расслабиться и просто радоваться жизни вместе с партнером, сообщает YourTango.

"Бывают времена, когда некоторые знаки зодиака не верят, что достойны хороших отношений. Эта внутренняя незащищенность может стать причиной, из-за которой они психуют и закатывают истерики, а в отношениях необходимо, прежде всего, доверять", — говорит Шенвальд.

Упрямые Тельцы часто конфликтуют с теми, кто не согласен с ними или имеет другую точку зрения. Представители этого знака не идут на компромиссы, которые играют важную роль в отношениях. Как правило, они даже слушать не хотят о других вариантах, и живут по принципу "возьми или оставь". Все это очень усложняет отношения с ними.

По ее астролога, Близнецы могут испытывать трудности в любви, так как ветреные и не умеют фокусироваться на чем-то долгое время, в том числе и на партнере. Если с ними не поймать одну волну, то через какое-то время они начинают скучать и нервничать. Рутина — основная проблема конфликтов с Близнецами. Им недостаточно стабильности. Представители этого знака хороши, когда в отношениях есть мотивация и вдохновение.

Скорпионы умеют страстно любить, но именно из-за этого с ними бывает сложно строить отношения. Иногда их чувства зашкаливают. Представители этого знака могут быть заботливыми и ласковыми, но в следующую минуту начать ревновать и оскорблять. Скорпионы очень обидчивые, но узнать, что именно их задело — непросто. Они скрытые и умеют контролировать свои эмоции.

Стрельцы любят знакомиться с новыми людьми, и поначалу производят фантастическое впечатление. Но им непросто находиться в долгих отношениях. Они бывают чересчур самоуверенными и считают, что любая проблема связана с их партнером. Представители этого знака иногда воспринимают внимание окружающих как должное, что может привести к неприятностям. Стрельцы — нетерпеливые. Поэтому если им надо что-то срочно решить, они не будут ждать.

С Водолеями тоже непросто строить отношения, так как им трудно проявлять чуткость к эмоциям других (и все же от других они требуют, чтобы за их чувства переживали). Если партнер хочет поделиться чем-то, а Водолей не готов к этому, то близкий человек будет ощущать себя неуслышанным и незамеченным. Но дело не в том, что представителям этого знака вы безразличны, а в том, что выражать эмоции — не их конек. Они просто не знают, как себя вести, поэтому вместо того, чтобы поддержать свою половинку — отдаляются.