Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200613/1572799229.html
Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
2020-06-13T08:14
saudi aramco
urals
опек
brent
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571874954_0:0:3158:1777_1200x0_80_0_0_02fddd2f863cecef54107eb6685e6b34.jpg
https://ria.ru/20200610/1572696630.html
https://ria.ru/20200603/1572361723.html
https://ria.ru/20191115/1560947735.html
https://ria.ru/20200513/1571331344.html
2
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572799229.html?chat_room_id=1572799229
Новости
ru-RU
1616
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571874954_0:0:3158:1777_1200x0_80_0_0_02fddd2f863cecef54107eb6685e6b34.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571874954_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_a2eb93b298f17ccd2e0fad699e32025b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571874954_11:0:2059:2048_1200x0_80_0_0_c63ee3cc50520226085f7f8d52a91b02.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
saudi aramco, urals, опек, brent, сша, экономика

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

08:00 13.06.2020 (обновлено: 08:14 13.06.2020)
1616
© AP Photo / Eric GayНефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе
Нефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе
© AP Photo / Eric Gay
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. В июне американские нефтеперерабатывающие заводы получат порядка девяти миллионов баррелей российской нефти — вдвое больше, чем в марте. Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.

Рекордная закупка

По данным навигационных порталов Marinetraffic и Vesselfinder, к берегам Америки сейчас приближаются десять танкеров с российской нефтью: восемь из Усть-Луги и два из Новороссийска.
Все они относятся к классу Aframax и берут на борт до 900 тысяч баррелей. Таким образом, до конца месяца в Соединенные Штаты поступит до девяти миллионов баррелей нашей Urals — рекорд за девять лет.
Напомним, что крупнейшие американские НПЗ не могут работать на легкой нефти, добываемой в Западном Техасе и на сланцевых месторождениях. Эти предприятия спроектированы под сернистые сорта, поэтому легкую нефть необходимо смешивать с тяжелой, которую раньше закупали в Венесуэле.
Но в январе прошлого года Дональд Трамп ввел санкции против Каракаса. В результате экспорт венесуэльской нефти сократился на 32% — до 1,001 миллиона баррелей в сутки. Львиную долю этого объема приобретает Китай, а перед НПЗ Мексиканского залива и Восточного побережья США замаячила перспектива остановки из-за нехватки сырья.
Работа на газопроводе Ямал-Европа
10 июня, 08:00
Варшава начала тарифную войну против "Газпрома"
Чтобы избежать катастрофы, американцы переключились на нашу Urals. Прошлой осенью Россия даже стала второй после Канады по экспорту энергоносителей в Штаты, обогнав Мексику и Саудовскую Аравию.

Откуда не ждали

Специалисты отмечают, что США воспользовались апрельским падением цен на нефть, когда котировки Urals проседали до 12 долларов за баррель, чтобы резко нарастить закупки. Однако Россия тоже в выигрыше.
После провала мартовского заседания ОПЕК+ Саудовская Аравия решила "наказать Москву за несговорчивость", залив рынки дешевой нефтью. Эр-Рияд перешел к "политике максимальной добычи": правительство поручило Saudi Aramco увеличить экспорт на треть, с 9,7 до 12,3 миллиона баррелей в сутки.
Одновременно саудиты жестко демпинговали на европейском рынке, стремясь подорвать позиции России: предлагали сырье на 10,25 доллара ниже биржевых котировок сорта Brent. Результат, помимо обвала нефтяных котировок, — переполнение нефтехранилищ по всему миру.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
3 июня, 08:00
Nord Stream 2 подал иск к Евросоюзу на восемь миллиардов евро за СП-2
В конце марта трейдеры не могли найти в Европе покупателей на российскую нефть даже по рекордно низким ценам. Перспектива переполнения нефтехранилищ и остановки скважин стала вполне реальной и в России.
Пережить самый острый период ценой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы. Скважины останавливать не понадобилось. Мало того, благодаря скачку спроса к концу апреля Urals на мировых рынках впервые за много лет котировалась дороже, чем Brent.

Очевидный победитель

В итоге Россия вышла из нефтяной войны с наименьшими потерями. Главное, удалось избежать остановки скважин, в то время как в тех же США, по данным Baker Hughes, количество действующих нефтяных буровых установок с начала года сократилось почти на 70%: с 677 до 206 (по данным на 5 июня). Это минимум со времен глобального кризиса 2008-2009 годов.
Нефтеперерабатывающий завод в Калифорнии
15 ноября 2019, 08:00
Остатки сладки: США бросились закупать в России мазут
Что касается саудитов, то им пришлось расплачиваться за демпинг огромными убытками. "Мы переживаем серьезный кризис, какого не видели ни разу в современной истории, — признался в мае министр финансов королевства Мохаммед аль-Джадаан. — Проблемы на нефтяном рынке привели к сокращению доходов и такому давлению на государственные финансы, что с этим трудно справиться без ущерба макроэкономике в среднесрочной и долгосрочной перспективе".
Саудовский Минфин запустил с 1 июня программу оптимизации госфинансов почти на 30 миллиардов долларов. Отменили выплату прожиточного минимума малоимущим, повысили НДС в три раза — с пяти до 15 процентов.
По мнению экспертов, в июле спрос на российскую нефть продолжит расти. Во-первых, участники ОПЕК+ продлили действующие ограничения на добычу до августа, что в большинстве стран обеспечивается главным образом за счет тяжелых, менее ценных, сортов нефти.
Нефтяная вышка
13 мая, 08:00
Цена демпинга: нефтяная война разрушила бюджет Саудовской Аравии
Во-вторых, по мере отмены карантина спрос на дизель растет быстрее, чем на бензин. А тяжелые сорта дают больше именно дизельного топлива.
Между тем котировки Urals на этой неделе превысили 42,4 доллара за баррель и достигли уровня, заложенного в федеральный бюджет на нынешний год. То есть Россия уже наверстывает упущенное из-за нефтяной войны, в отличие от главных конкурентов.
6550004
Обсудить 2
Saudi AramcoUralsОПЕКBrentСШАЭкономика
Рекомендуем
Служащие устанавливают флаг Китая перед встречей министров транспорта КНР и США
Сингапур и ЕС предупреждают США: "Не ставьте нам ультиматумов"
Михаил Саакашвили
Саакашвили раскрыл, как вырастет украинская экономика
Северокорейские болельщики на трибуне на XXIII зимних Олимпийских играх
Надежды исчезли вслед за Кимом. Почему Северная Корея порвала с Сеулом
Магнитные полюса Земли
Невидимый "бермудский треугольник". Там, где стрелка компаса сходит с ума
Актер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
Молодая пара
Названы знаки зодиака, которые любят усложнять отношения
Чичен-Ица, Канкун, Мексика
"Портал в другой мир". Для чего древние майя возводили пирамиды
Знаки доллара на табло курса валют
Американский топ-экономист: "В 2021 году грядет крах доллара"
Вертолет Ка-52 Аллигатор во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме Армия-2016
"Такого еще не было": Россия получит новое оружие для ударов по площадям
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Вдову погибшего в ДТП с Ефремовым оставили без денег
Севастополь
В Крыму объяснили инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
Разбитая фигура Статуи Свободы возле разграбленного сувенирного магазина в Нью-Йорке
Правды нет, объективность умерла. Катастрофа американских СМИ
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог перечислила скрытые симптомы коронавируса
Игровая приставка Sony PlayStation 5
В Сети высмеяли новую PlayStation 5
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:11В Москве вылечились от COVID-19 еще 1534 пациента
09:07В Афганистане не менее восьми человек погибли при вооруженном нападении
09:05В Новой Зеландии запустили ракету компании Rocket Lab со спутниками
09:01В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
08:59Правительство Боливии потребовало возобновить процессы против Моралеса
08:50В Крыму объяснили инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
08:50Певица Наталья Штурм прокомментировала видеообращение Михаила Ефремова
08:48В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19
08:44В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 180 пациентов с COVID
08:37В Афганистане семь силовиков погибли при атаке талибов
08:37Трамп перенес предвыборный митинг в Оклахоме
08:31Источник: умерший брат хабаровского губернатора болел COVID-19
08:28Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России вернется тепло
08:20В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 4,9 тысячи
08:14СМИ: Минюст США намерен опубликовать расширенную версию доклада Мюллера
08:08В МЧС рассказали, как безболезненно выйти из режима самоизоляции
07:58В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 41
07:42В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39Число выявленных случаев коронавируса в Кузбассе превысило тысячу
07:20Скрининг на пекинском оптовом рынке выявил почти 50 больных COVID-19
Лента новостейМолния