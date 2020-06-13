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Туризм
https://ria.ru/20200613/1572107260.html
Прогулка по дворцам и паркам. Царское Село в ожидании туристов
2020-06-13T08:16
гид
куда поехать
юнеско
санкт-петербург
туризм
туризм
фото - туризм
царское село
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Прогулка по дворцам и паркам. Царское Село в ожидании туристов

08:00 13.06.2020 (обновлено: 08:16 13.06.2020)
231
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Мария Селиванова. В Санкт-Петербурге сейчас белые ночи, на Марсовом поле цветет сирень, днем воздух прогревается до 28 градусов. Обычно в это время на набережных Северной столицы и в пригородных парках тысячи туристов. Но пока галереи, дворцы, рестораны не работают. Музей-заповедник "Царское Село" — не исключение. Как провести время недалеко от императорской резиденции до ее открытия — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Бывшая загородная резиденция монархов в Царском Селе (теперь это Пушкин — административный район Северной столицы) стала музеем столетие назад — после национализации.

В него входят Екатерининский, Александровский и Баболовский парки с дворцами. Но сейчас все они недоступны для посетителей из-за карантина.

Висячий сад в Царскосельской императорской резиденции Царское село
1 из 12

Бывшая загородная резиденция монархов в Царском Селе (теперь это Пушкин — административный район Северной столицы) стала музеем столетие назад — после национализации.

В него входят Екатерининский, Александровский и Баболовский парки с дворцами. Но сейчас все они недоступны для посетителей из-за карантина.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Отменять самоизоляцию в Петербурге будут поэтапно — дорожную карту должен утвердить Роспотребнадзор, говорит начальник отдела по связям с общественностью музея-заповедника Ирина Начарова.

Первыми примут туристов Екатерининский и Александровский парки.

Затем возобновят работу Ратная палата (там располагается музей Первой мировой войны), выставка "Придворный экипаж" и парадные залы Екатерининского дворца. Его постоянную экспозицию "Романовы в Царском Селе" откроют на третьем этапе. Затем — все парковые павильоны.

Павильон Зала на Острову в Екатерининском парке Царскосельской императорской резиденции Царское село
2 из 12

Отменять самоизоляцию в Петербурге будут поэтапно — дорожную карту должен утвердить Роспотребнадзор, говорит начальник отдела по связям с общественностью музея-заповедника Ирина Начарова.

Первыми примут туристов Екатерининский и Александровский парки.

Затем возобновят работу Ратная палата (там располагается музей Первой мировой войны), выставка "Придворный экипаж" и парадные залы Екатерининского дворца. Его постоянную экспозицию "Романовы в Царском Селе" откроют на третьем этапе. Затем — все парковые павильоны.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Маловероятно, что в этом высоком сезоне к нам приедут зарубежные туристы, — отмечает Ирина Начарова. — Но мы приглашаем жителей разных регионов России, а также петербуржцев. Многие из них испытывают теплые чувства к нашему музею-заповеднику".

Верхняя ванна в Екатерининском парке Царскосельской императорской резиденции Царское село
3 из 12

"Маловероятно, что в этом высоком сезоне к нам приедут зарубежные туристы, — отмечает Ирина Начарова. — Но мы приглашаем жителей разных регионов России, а также петербуржцев. Многие из них испытывают теплые чувства к нашему музею-заповеднику".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

С конца мая появилась возможность купить онлайн-билеты в Екатерининский парк с открытой датой. "Они действительны до 18 октября, продаются на официальном сайте", — объясняет Ирина.

Работы по подготовке Собственного садика Екатериниского парка Царскосельской императорской резиденции Царское село к открытию по завершении режима самоизоляции
4 из 12

С конца мая появилась возможность купить онлайн-билеты в Екатерининский парк с открытой датой. "Они действительны до 18 октября, продаются на официальном сайте", — объясняет Ирина.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Большой Екатерининский дворец, летнюю резиденцию трех российских императриц — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II, начали строить в 1717 году.

Традиционно этот дворец больше всего связывают с именем Екатерины Великой, хотя сама царица называла его "взбитый крем" и считала старомодным. По ее приказу многократно перестраивали и здание, и парк, делая их более скромными и удобными.

Сейчас это объект культурного наследия ЮНЕСКО и визитная карточка всего дворцово-паркового ансамбля.

Музей-заповедник Царское Село
5 из 12

Большой Екатерининский дворец, летнюю резиденцию трех российских императриц — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II, начали строить в 1717 году.

Традиционно этот дворец больше всего связывают с именем Екатерины Великой, хотя сама царица называла его "взбитый крем" и считала старомодным. По ее приказу многократно перестраивали и здание, и парк, делая их более скромными и удобными.

Сейчас это объект культурного наследия ЮНЕСКО и визитная карточка всего дворцово-паркового ансамбля.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В конце XVIII века рядом с Екатерининским дворцом по проекту известного британского архитектора Чарльза Камерона возвели Камеронову галерею. Там устраивали парадные обеды. Со второго этажа открывался живописный вид на английский парк.

Камеронова галерея в Царскосельской императорской резиденции Царское село
6 из 12

В конце XVIII века рядом с Екатерининским дворцом по проекту известного британского архитектора Чарльза Камерона возвели Камеронову галерею. Там устраивали парадные обеды. Со второго этажа открывался живописный вид на английский парк.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Екатерина Великая в зрелые годы любила прогуливаться по фрейлинскому садику вдоль Камероновой галереи. А среди клумб устраивали променад ее фрейлины.

Растения цвели с ранней весны до поздней осени: их специально подбирали так, чтобы одни сменялись другими.

Фрейлинский садик в Царскосельской императорской резиденции Царское село
7 из 12

Екатерина Великая в зрелые годы любила прогуливаться по фрейлинскому садику вдоль Камероновой галереи. А среди клумб устраивали променад ее фрейлины.

Растения цвели с ранней весны до поздней осени: их специально подбирали так, чтобы одни сменялись другими.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Грот в Екатерининском парке на берегу Большого пруда построен по проекту итальянского архитектора Растрелли. Павильон с лазоревыми стенами и белыми колоннами декорирован лепниной морской тематики.

В XVIII веке в Западной Европе гроты были во всех парках, и Елизавета Петровна не хотела отстать от моды. Екатерина II называла этот грот "Утренней залой" — в жаркие дни в прохладе у воды она занималась государственными делами или читала. А еще разместила тут коллекцию скульптур.

Сейчас павильон используют как выставочное пространство.

Грот в Екатерининском парке Царскосельской императорской резиденции Царское село
8 из 12

Грот в Екатерининском парке на берегу Большого пруда построен по проекту итальянского архитектора Растрелли. Павильон с лазоревыми стенами и белыми колоннами декорирован лепниной морской тематики.

В XVIII веке в Западной Европе гроты были во всех парках, и Елизавета Петровна не хотела отстать от моды. Екатерина II называла этот грот "Утренней залой" — в жаркие дни в прохладе у воды она занималась государственными делами или читала. А еще разместила тут коллекцию скульптур.

Сейчас павильон используют как выставочное пространство.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Там же, на берегу Большого пруда, в память о русско-турецкой войне 1828-1829 годов по приказу Николая I на искусственном полуострове возвели павильон "Турецкая баня".

Здание увенчано круглыми куполами и минаретами. Интерьеры, выполненные в мавританском стиле, украшены мраморными трофейными декоративными элементами, вывезенными из хаммама султанши.

По прямому назначению эта постройка никогда не использовалась. Теперь там тоже выставочный зал.

Павильон Турецкая баня в Екатерининском парке Царскосельской императорской резиденции Царское село
9 из 12

Там же, на берегу Большого пруда, в память о русско-турецкой войне 1828-1829 годов по приказу Николая I на искусственном полуострове возвели павильон "Турецкая баня".

Здание увенчано круглыми куполами и минаретами. Интерьеры, выполненные в мавританском стиле, украшены мраморными трофейными декоративными элементами, вывезенными из хаммама султанши.

По прямому назначению эта постройка никогда не использовалась. Теперь там тоже выставочный зал.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В Санкт-Петербурге турфирмы пока не работают, групповых автобусных или теплоходных экскурсий нет, но гости уже приезжают, многие — из Москвы, на своих машинах. Отели принимают гостей, рестораны работают только навынос. С 14 июня планируется открыть летние веранды кафе, рассказывает гид Надежда Скрипченко.

Работы по подготовке пирса паромной переправы напротив павильона Зала на Острову в Царскосельской императорской резиденции Царское село к открытию по завершении режима самоизоляции
10 из 12

В Санкт-Петербурге турфирмы пока не работают, групповых автобусных или теплоходных экскурсий нет, но гости уже приезжают, многие — из Москвы, на своих машинах. Отели принимают гостей, рестораны работают только навынос. С 14 июня планируется открыть летние веранды кафе, рассказывает гид Надежда Скрипченко.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

"Пушкин не выглядит вымершим, жители гуляют по городу, но его жемчужины, Екатерининский парк и дворец, недоступны", — уточняет гид Вадим Дроздов.

И экскурсоводы, и туристы надеются на скорое открытие музейной зоны. "Тем более что императорские парки — не территория массового выезда на шашлыки, а место, куда люди приезжают отдыхать душой, прогуливаться, дыша свежим воздухом и созерцая красоту, — отметил он. — На квадратный метр здесь приходится значительно меньше людей, чем на тротуарах главных магистралей или же в супермаркетах".

Работы по подготовке Екатерининского парка у Екатерининского двора в Царскосельской императорской резиденции Царское село к открытию по завершении режима самоизоляции
11 из 12

"Пушкин не выглядит вымершим, жители гуляют по городу, но его жемчужины, Екатерининский парк и дворец, недоступны", — уточняет гид Вадим Дроздов.

И экскурсоводы, и туристы надеются на скорое открытие музейной зоны. "Тем более что императорские парки — не территория массового выезда на шашлыки, а место, куда люди приезжают отдыхать душой, прогуливаться, дыша свежим воздухом и созерцая красоту, — отметил он. — На квадратный метр здесь приходится значительно меньше людей, чем на тротуарах главных магистралей или же в супермаркетах".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Путешественники, приехавшие в Пушкин сейчас, могут посетить Екатерининский собор, посидеть у Колонистского пруда или побродить по району София, советует гид Анастасия Кайнова. "Хороший шанс погулять по величественному и уютному пригороду без толп, огромных очередей и разноголосой суматохи", — подчеркивает она.

Повседневная жизнь
12 из 12

Путешественники, приехавшие в Пушкин сейчас, могут посетить Екатерининский собор, посидеть у Колонистского пруда или побродить по району София, советует гид Анастасия Кайнова. "Хороший шанс погулять по величественному и уютному пригороду без толп, огромных очередей и разноголосой суматохи", — подчеркивает она.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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800000
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