Прогулка по дворцам и паркам. Царское Село в ожидании туристов

Бывшая загородная резиденция монархов в Царском Селе (теперь это Пушкин — административный район Северной столицы) стала музеем столетие назад — после национализации.
В него входят Екатерининский, Александровский и Баболовский парки с дворцами. Но сейчас все они недоступны для посетителей из-за карантина.
Бывшая загородная резиденция монархов в Царском Селе (теперь это Пушкин — административный район Северной столицы) стала музеем столетие назад — после национализации.
В него входят Екатерининский, Александровский и Баболовский парки с дворцами. Но сейчас все они недоступны для посетителей из-за карантина.
Отменять самоизоляцию в Петербурге будут поэтапно — дорожную карту должен утвердить Роспотребнадзор, говорит начальник отдела по связям с общественностью музея-заповедника Ирина Начарова.
Первыми примут туристов Екатерининский и Александровский парки.
Затем возобновят работу Ратная палата (там располагается музей Первой мировой войны), выставка "Придворный экипаж" и парадные залы Екатерининского дворца. Его постоянную экспозицию "Романовы в Царском Селе" откроют на третьем этапе. Затем — все парковые павильоны.
Отменять самоизоляцию в Петербурге будут поэтапно — дорожную карту должен утвердить Роспотребнадзор, говорит начальник отдела по связям с общественностью музея-заповедника Ирина Начарова.
Первыми примут туристов Екатерининский и Александровский парки.
Затем возобновят работу Ратная палата (там располагается музей Первой мировой войны), выставка "Придворный экипаж" и парадные залы Екатерининского дворца. Его постоянную экспозицию "Романовы в Царском Селе" откроют на третьем этапе. Затем — все парковые павильоны.
"Маловероятно, что в этом высоком сезоне к нам приедут зарубежные туристы, — отмечает Ирина Начарова. — Но мы приглашаем жителей разных регионов России, а также петербуржцев. Многие из них испытывают теплые чувства к нашему музею-заповеднику".
"Маловероятно, что в этом высоком сезоне к нам приедут зарубежные туристы, — отмечает Ирина Начарова. — Но мы приглашаем жителей разных регионов России, а также петербуржцев. Многие из них испытывают теплые чувства к нашему музею-заповеднику".
С конца мая появилась возможность купить онлайн-билеты в Екатерининский парк с открытой датой. "Они действительны до 18 октября, продаются на официальном сайте", — объясняет Ирина.
С конца мая появилась возможность купить онлайн-билеты в Екатерининский парк с открытой датой. "Они действительны до 18 октября, продаются на официальном сайте", — объясняет Ирина.
Большой Екатерининский дворец, летнюю резиденцию трех российских императриц — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II, начали строить в 1717 году.
Традиционно этот дворец больше всего связывают с именем Екатерины Великой, хотя сама царица называла его "взбитый крем" и считала старомодным. По ее приказу многократно перестраивали и здание, и парк, делая их более скромными и удобными.
Сейчас это объект культурного наследия ЮНЕСКО и визитная карточка всего дворцово-паркового ансамбля.
Большой Екатерининский дворец, летнюю резиденцию трех российских императриц — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II, начали строить в 1717 году.
Традиционно этот дворец больше всего связывают с именем Екатерины Великой, хотя сама царица называла его "взбитый крем" и считала старомодным. По ее приказу многократно перестраивали и здание, и парк, делая их более скромными и удобными.
Сейчас это объект культурного наследия ЮНЕСКО и визитная карточка всего дворцово-паркового ансамбля.
В конце XVIII века рядом с Екатерининским дворцом по проекту известного британского архитектора Чарльза Камерона возвели Камеронову галерею. Там устраивали парадные обеды. Со второго этажа открывался живописный вид на английский парк.
В конце XVIII века рядом с Екатерининским дворцом по проекту известного британского архитектора Чарльза Камерона возвели Камеронову галерею. Там устраивали парадные обеды. Со второго этажа открывался живописный вид на английский парк.
Екатерина Великая в зрелые годы любила прогуливаться по фрейлинскому садику вдоль Камероновой галереи. А среди клумб устраивали променад ее фрейлины.
Растения цвели с ранней весны до поздней осени: их специально подбирали так, чтобы одни сменялись другими.
Екатерина Великая в зрелые годы любила прогуливаться по фрейлинскому садику вдоль Камероновой галереи. А среди клумб устраивали променад ее фрейлины.
Растения цвели с ранней весны до поздней осени: их специально подбирали так, чтобы одни сменялись другими.
Грот в Екатерининском парке на берегу Большого пруда построен по проекту итальянского архитектора Растрелли. Павильон с лазоревыми стенами и белыми колоннами декорирован лепниной морской тематики.
В XVIII веке в Западной Европе гроты были во всех парках, и Елизавета Петровна не хотела отстать от моды. Екатерина II называла этот грот "Утренней залой" — в жаркие дни в прохладе у воды она занималась государственными делами или читала. А еще разместила тут коллекцию скульптур.
Сейчас павильон используют как выставочное пространство.
Грот в Екатерининском парке на берегу Большого пруда построен по проекту итальянского архитектора Растрелли. Павильон с лазоревыми стенами и белыми колоннами декорирован лепниной морской тематики.
В XVIII веке в Западной Европе гроты были во всех парках, и Елизавета Петровна не хотела отстать от моды. Екатерина II называла этот грот "Утренней залой" — в жаркие дни в прохладе у воды она занималась государственными делами или читала. А еще разместила тут коллекцию скульптур.
Сейчас павильон используют как выставочное пространство.
Там же, на берегу Большого пруда, в память о русско-турецкой войне 1828-1829 годов по приказу Николая I на искусственном полуострове возвели павильон "Турецкая баня".
Здание увенчано круглыми куполами и минаретами. Интерьеры, выполненные в мавританском стиле, украшены мраморными трофейными декоративными элементами, вывезенными из хаммама султанши.
По прямому назначению эта постройка никогда не использовалась. Теперь там тоже выставочный зал.
Там же, на берегу Большого пруда, в память о русско-турецкой войне 1828-1829 годов по приказу Николая I на искусственном полуострове возвели павильон "Турецкая баня".
Здание увенчано круглыми куполами и минаретами. Интерьеры, выполненные в мавританском стиле, украшены мраморными трофейными декоративными элементами, вывезенными из хаммама султанши.
По прямому назначению эта постройка никогда не использовалась. Теперь там тоже выставочный зал.
В Санкт-Петербурге турфирмы пока не работают, групповых автобусных или теплоходных экскурсий нет, но гости уже приезжают, многие — из Москвы, на своих машинах. Отели принимают гостей, рестораны работают только навынос. С 14 июня планируется открыть летние веранды кафе, рассказывает гид Надежда Скрипченко.
В Санкт-Петербурге турфирмы пока не работают, групповых автобусных или теплоходных экскурсий нет, но гости уже приезжают, многие — из Москвы, на своих машинах. Отели принимают гостей, рестораны работают только навынос. С 14 июня планируется открыть летние веранды кафе, рассказывает гид Надежда Скрипченко.
"Пушкин не выглядит вымершим, жители гуляют по городу, но его жемчужины, Екатерининский парк и дворец, недоступны", — уточняет гид Вадим Дроздов.
И экскурсоводы, и туристы надеются на скорое открытие музейной зоны. "Тем более что императорские парки — не территория массового выезда на шашлыки, а место, куда люди приезжают отдыхать душой, прогуливаться, дыша свежим воздухом и созерцая красоту, — отметил он. — На квадратный метр здесь приходится значительно меньше людей, чем на тротуарах главных магистралей или же в супермаркетах".
"Пушкин не выглядит вымершим, жители гуляют по городу, но его жемчужины, Екатерининский парк и дворец, недоступны", — уточняет гид Вадим Дроздов.
И экскурсоводы, и туристы надеются на скорое открытие музейной зоны. "Тем более что императорские парки — не территория массового выезда на шашлыки, а место, куда люди приезжают отдыхать душой, прогуливаться, дыша свежим воздухом и созерцая красоту, — отметил он. — На квадратный метр здесь приходится значительно меньше людей, чем на тротуарах главных магистралей или же в супермаркетах".
Путешественники, приехавшие в Пушкин сейчас, могут посетить Екатерининский собор, посидеть у Колонистского пруда или побродить по району София, советует гид Анастасия Кайнова. "Хороший шанс погулять по величественному и уютному пригороду без толп, огромных очередей и разноголосой суматохи", — подчеркивает она.
Путешественники, приехавшие в Пушкин сейчас, могут посетить Екатерининский собор, посидеть у Колонистского пруда или побродить по району София, советует гид Анастасия Кайнова. "Хороший шанс погулять по величественному и уютному пригороду без толп, огромных очередей и разноголосой суматохи", — подчеркивает она.