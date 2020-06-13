Прогулка по дворцам и паркам. Царское Село в ожидании туристов

Большой Екатерининский дворец, летнюю резиденцию трех российских императриц — Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II, начали строить в 1717 году.

Традиционно этот дворец больше всего связывают с именем Екатерины Великой, хотя сама царица называла его "взбитый крем" и считала старомодным. По ее приказу многократно перестраивали и здание, и парк, делая их более скромными и удобными.

Сейчас это объект культурного наследия ЮНЕСКО и визитная карточка всего дворцово-паркового ансамбля.