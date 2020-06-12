Мужчина умер от сердечного приступа на пункте пропуска в Донбассе

Ранее пресс-центр операции объединенных сил Украины сообщил, что контрольно-пропускные пункты в Донбассе возобновят работу с 10 июня. В межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению завоза и распространения коронавируса также заявили, что КПП со стороны ДНР пока будут закрыты из-за угрозы распространения COVID-19. В минздраве ДНР отметили, что республика предлагала Киеву организовать гуманитарные коридоры для пропуска граждан через линию соприкосновения, но за полтора месяца ответ так и не получила.
"Мы с глубоким сожалением узнали, что мужчина 1961 года рождения умер сегодня ночью возле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) в Марьинке. Он провел несколько месяцев в различных учреждениях здравоохранения на территории, контролируемой правительством, и пытался воссоединиться со своей семьей в Донецке", - говорится в сообщении на странице мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.
По информации миссии, мужчина пытался пересечь КПВВ с 10 июня, вечером 11 июня ему стало плохо, и его доставили в больницу на карете скорой помощи. Вскоре он вернулся к автобусной остановке у КПВВ и через несколько часов умер от сердечного приступа.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска. В марте пропуск людей через линию соприкосновения был приостановлен в связи с ситуацией с COVID-19.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.