Мужчина умер от сердечного приступа на пункте пропуска в Донбассе

"Мы с глубоким сожалением узнали, что мужчина 1961 года рождения умер сегодня ночью возле контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) в Марьинке. Он провел несколько месяцев в различных учреждениях здравоохранения на территории, контролируемой правительством, и пытался воссоединиться со своей семьей в Донецке", - говорится в сообщении на странице мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.