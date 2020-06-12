https://ria.ru/20200612/1572871041.html
Число жертв коронавируса в Пензенской области достигло 30
2020-06-12T23:35
2020-06-12T23:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
пензенская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, пензенская область, общество
САРАТОВ, 12 июн - РИА Новости.
Еще две пациентки с коронавирусом скончались в Пензенской области
, общее число умерших в регионе достигло 30, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 3535 случаев коронавируса. К 8 июня скончались 28 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана
.
"Зарегистрированы две смерти от COVID-19. Женщина 1938 года рождения… Женщина 1978 года рождения. Причина смерти (у обеих) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что у пожилой пациентки были такие сопутствующие заболевания, как хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, коронарных, почечных, церебральных артерий, а у второй пациентки - ожирение.
Черемушкина добавила, что врачи в пятницу выписали 27 человек, вылечившихся от коронавируса, а общее число выздоровевших в регионе выросло до 2850.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.