Число жертв коронавируса в Пензенской области достигло 30

САРАТОВ, 12 июн - РИА Новости. Еще две пациентки с коронавирусом скончались в Еще две пациентки с коронавирусом скончались в Пензенской области , общее число умерших в регионе достигло 30, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Всего в области лабораторно подтверждено 3535 случаев коронавируса. К 8 июня скончались 28 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана

"Зарегистрированы две смерти от COVID-19. Женщина 1938 года рождения… Женщина 1978 года рождения. Причина смерти (у обеих) - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что у пожилой пациентки были такие сопутствующие заболевания, как хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, коронарных, почечных, церебральных артерий, а у второй пациентки - ожирение.

Черемушкина добавила, что врачи в пятницу выписали 27 человек, вылечившихся от коронавируса, а общее число выздоровевших в регионе выросло до 2850.