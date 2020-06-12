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Распространение нового коронавируса
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Главный санврач Украины объяснил рост заболеваемости COVID-19 в стране
2020-06-12T23:19
распространение нового коронавируса
виктор ляшко
денис шмыгаль
коронавирус covid-19
ситуация на украине
коронавирусы
воз
украина
в мире
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Главный санврач Украины объяснил рост заболеваемости COVID-19 в стране

23:19 12.06.2020
1067
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГорожане на одной из улиц в Одессе
Горожане на одной из улиц в Одессе
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 июн - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на Украине связан со смягчением карантинных ограничений, об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабинет министров рассмотрит возможность усиления карантинных мер в случае стремительного роста заболеваемости коронавирусом в десяти из 24 областей страны.
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"Мы видим рост из-за того, что мы каждую неделю начинаем какие-то новые послабления. Новые смягчения дают результаты – открыты детские сады, гостиницы, транспорт, недавно открыли объекты размещения, санатории. Все это приводит к тому, что будет больше социальных контактов, которые при несоблюдении норм могут привести к увеличению количества новых случаев", - заявил Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".
По последним данным минздрава, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 за сутки на Украине выросло на 683 до 29 753, умерли еще 16 человек. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВиктор ЛяшкоДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеКоронавирусыВОЗУкраинаВ мире
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