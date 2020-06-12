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Бурдж-Халифа окрасили в триколор
2020-06-13T00:48
празднование дня россии — 2020
дубай (город)
в мире
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РИА Новости
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353
60
празднование дня россии — 2020, дубай (город), в мире

Бурдж-Халифа окрасили в триколор

23:15 12.06.2020 (обновлено: 00:48 13.06.2020)
23766
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВид на самый большой небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае.
Вид на самый большой небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.
"Сегодня мы подсветили башню Бурдж-Халифа в честь Дня России. Мы желаем нашей российской общине хорошего праздника", — говорится в заявлении администрации башни в твиттере.
В Дубае проживает многочисленная российская община, по некоторым данным, в нее входят не менее 200 тысяч россиян.
Традицию подсвечивать небоскреб высотой 828 метров по случаю национальных дней дружественных держав администрация башни переняла уже давно.
День России — государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, утверждавшую равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов и краев.
Кроме того, 12 июня 1991 года прошли первые в российской истории всенародные прямые выборы президента, по итогам которых президентом стал Борис Ельцин.
Празднование Дня России в 2020 году
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В Краснодаре прошел концерт, посвященный государственному празднику.

Участницы концерта, посвящённого празднованию Дня России, на улице Дербентская в Краснодаре
1 из 12

В Краснодаре прошел концерт, посвященный государственному празднику.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В Сочи в небо взмыл аэростат, украшенный флажковой гирляндой в цветах российского триколора.

Аэростат, украшенный флажковой гирляндой цвета российского триколора, во время празднования Дня России в Сочи
2 из 12

В Сочи в небо взмыл аэростат, украшенный флажковой гирляндой в цветах российского триколора.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанк

В Южно-Сахалинске на горе Большевик прошла акция "Флаг России".

Участники акции Флаг России на горе Большевик в Южно-Сахалинске
3 из 12

В Южно-Сахалинске на горе Большевик прошла акция "Флаг России".

© РИА Новости / Кирилл Ясько
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Офицеры, студенты и курсанты Уральского института ГПС МЧС России присоединились к всероссийской акции "Окна России" и спели государственный гимн из окон общежитий и учебных корпусов.

Курсант Уральского института ГПС МЧС России во время исполнения государственного гимна Российской Федерации
4 из 12

Офицеры, студенты и курсанты Уральского института ГПС МЧС России присоединились к всероссийской акции "Окна России" и спели государственный гимн из окон общежитий и учебных корпусов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В Санкт-Петербурге спортсмены сборной России по гидрофлаю открыли празднование Дня России поднятием флага на Петровской косе.

Спортсмены сборной России по гидрофлаю открывают празднование Дня России поднятием флага на Петровской косе в Санкт-Петербурге
5 из 12

В Санкт-Петербурге спортсмены сборной России по гидрофлаю открыли празднование Дня России поднятием флага на Петровской косе.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

В Ставропольском крае прошла акция "Испеки пирог и скажи спасибо", приуроченная ко Дню России. Угощение передадут врачам городской больницы.

Представители диаспор выкладывают из сладостей символический пирог с гербом России в парке Дружбы города Георгиевска Ставропольского края во время празднования Дня России
6 из 12

В Ставропольском крае прошла акция "Испеки пирог и скажи спасибо", приуроченная ко Дню России. Угощение передадут врачам городской больницы.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии вручения золотых звезд Героям Труда на Поклонной горе. Рядом с ним — управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения золотых звезд Героям Труда на Поклонной горе
7 из 12

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии вручения золотых звезд Героям Труда на Поклонной горе. Рядом с ним — управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Музыкальный ансамбль Главного управления МВД России по Красноярскому краю "Голоса Енисея" поздравил горожан, которые находятся на самоизоляции.

Празднование Дня России
8 из 12

Музыкальный ансамбль Главного управления МВД России по Красноярскому краю "Голоса Енисея" поздравил горожан, которые находятся на самоизоляции.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Москвичи идут по украшенному к празднику Новоарбатскому мосту.

Горожане на Новоарбатском мосту в Москве, украшенном ко Дню России
9 из 12

Москвичи идут по украшенному к празднику Новоарбатскому мосту.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В сквере Екатеринбурга активисты молодежного крыла ОНФ развернули российский флаг размером 10 на 30 метров.

Российский флаг размером 10 на 30 метров, развернутый активистами Молодежи ОНФ в Историческом сквере Екатеринбурга во время празднования Дня Росси
10 из 12

В сквере Екатеринбурга активисты молодежного крыла ОНФ развернули российский флаг размером 10 на 30 метров.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В столице Свердловской области волонтеры раздавали прохожим ленточки, окрашенные в цвета российского флага.

Волонтеры раздают прохожим ленточки, окрашенные в цвета российского флага, во время празднования Дня России в Екатеринбурге
11 из 12

В столице Свердловской области волонтеры раздавали прохожим ленточки, окрашенные в цвета российского флага.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На Красной площади в Москве прошел праздничный концерт "Мы — вместе!", зрителями которого стали волонтеры, работавшие в период пандемии коронавируса.

Праздничный концерт Мы - вместе! на Красной площади в Москве, посвященный празднованию Дня России
12 из 12

На Красной площади в Москве прошел праздничный концерт "Мы — вместе!", зрителями которого стали волонтеры, работавшие в период пандемии коронавируса.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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1 из 12

В Краснодаре прошел концерт, посвященный государственному празднику.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 12

В Сочи в небо взмыл аэростат, украшенный флажковой гирляндой в цветах российского триколора.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
3 из 12

В Южно-Сахалинске на горе Большевик прошла акция "Флаг России".

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в фотобанк
4 из 12

Офицеры, студенты и курсанты Уральского института ГПС МЧС России присоединились к всероссийской акции "Окна России" и спели государственный гимн из окон общежитий и учебных корпусов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
5 из 12

В Санкт-Петербурге спортсмены сборной России по гидрофлаю открыли празднование Дня России поднятием флага на Петровской косе.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
6 из 12

В Ставропольском крае прошла акция "Испеки пирог и скажи спасибо", приуроченная ко Дню России. Угощение передадут врачам городской больницы.

© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии вручения золотых звезд Героям Труда на Поклонной горе. Рядом с ним — управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Музыкальный ансамбль Главного управления МВД России по Красноярскому краю "Голоса Енисея" поздравил горожан, которые находятся на самоизоляции.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
9 из 12

Москвичи идут по украшенному к празднику Новоарбатскому мосту.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 12

В сквере Екатеринбурга активисты молодежного крыла ОНФ развернули российский флаг размером 10 на 30 метров.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
11 из 12

В столице Свердловской области волонтеры раздавали прохожим ленточки, окрашенные в цвета российского флага.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
12 из 12

На Красной площади в Москве прошел праздничный концерт "Мы — вместе!", зрителями которого стали волонтеры, работавшие в период пандемии коронавируса.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
298971420
Обсудить 15
Празднование Дня России — 2020Дубай (город)В мире
Популярные комментарии
официальная капитуляция в нефтяной войне
12 июня, 23:45
алексей .
10310137
Странный вы
12 июня, 23:53
Алла Бурн
3001005
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