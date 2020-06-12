Бурдж-Халифа окрасили в триколор

Вид на самый большой небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае.

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Небоскреб Бурдж-Халифа в . Небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского триколора в честь Дня России.

"Сегодня мы подсветили башню Бурдж-Халифа в честь Дня России. Мы желаем нашей российской общине хорошего праздника", — говорится в заявлении администрации башни в твиттере.

نضيء #برج_خليفة اليوم احتفالاً بيوم روسيا. نتمنى لأصدقائنا في روسياً يوماً مليئاً بالسعادة والبهجة! 🇷🇺



Burj Khalifa lights up in honour of Russia Day. We wish our Russian community a celebratory day. 🇷🇺 pic.twitter.com/j6t0oaH6Km — Burj Khalifa (@BurjKhalifa) June 12, 2020

В Дубае проживает многочисленная российская община, по некоторым данным, в нее входят не менее 200 тысяч россиян.

Традицию подсвечивать небоскреб высотой 828 метров по случаю национальных дней дружественных держав администрация башни переняла уже давно.

День России — государственный праздник, который ежегодно отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, утверждавшую равные права для всех граждан, политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной властей; необходимость существенного расширения прав автономных республик, областей, округов и краев.