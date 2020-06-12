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Празднование Дня России в 2020 году
2020-06-12T23:31
фото
общество
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фото, общество, фото

Празднование Дня России в 2020 году

18:49 12.06.2020 (обновлено: 23:31 12.06.2020)
1076
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие моменты мероприятий, которые прошли в разных городах страны в День России.
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

В Краснодаре прошел концерт, посвященный государственному празднику.

Участницы концерта, посвящённого празднованию Дня России, на улице Дербентская в Краснодаре
1 из 12

В Краснодаре прошел концерт, посвященный государственному празднику.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

В Сочи в небо взмыл аэростат, украшенный флажковой гирляндой в цветах российского триколора.

Аэростат, украшенный флажковой гирляндой цвета российского триколора, во время празднования Дня России в Сочи
2 из 12

В Сочи в небо взмыл аэростат, украшенный флажковой гирляндой в цветах российского триколора.

© РИА Новости / Артур Лебедев
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанк

В Южно-Сахалинске на горе Большевик прошла акция "Флаг России".

Участники акции Флаг России на горе Большевик в Южно-Сахалинске
3 из 12

В Южно-Сахалинске на горе Большевик прошла акция "Флаг России".

© РИА Новости / Кирилл Ясько
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Офицеры, студенты и курсанты Уральского института ГПС МЧС России присоединились к всероссийской акции "Окна России" и спели государственный гимн из окон общежитий и учебных корпусов.

Курсант Уральского института ГПС МЧС России во время исполнения государственного гимна Российской Федерации
4 из 12

Офицеры, студенты и курсанты Уральского института ГПС МЧС России присоединились к всероссийской акции "Окна России" и спели государственный гимн из окон общежитий и учебных корпусов.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В Санкт-Петербурге спортсмены сборной России по гидрофлаю открыли празднование Дня России поднятием флага на Петровской косе.

Спортсмены сборной России по гидрофлаю открывают празднование Дня России поднятием флага на Петровской косе в Санкт-Петербурге
5 из 12

В Санкт-Петербурге спортсмены сборной России по гидрофлаю открыли празднование Дня России поднятием флага на Петровской косе.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

В Ставропольском крае прошла акция "Испеки пирог и скажи спасибо", приуроченная ко Дню России. Угощение передадут врачам городской больницы.

Представители диаспор выкладывают из сладостей символический пирог с гербом России в парке Дружбы города Георгиевска Ставропольского края во время празднования Дня России
6 из 12

В Ставропольском крае прошла акция "Испеки пирог и скажи спасибо", приуроченная ко Дню России. Угощение передадут врачам городской больницы.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии вручения золотых звезд Героям Труда на Поклонной горе. Рядом с ним — управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения золотых звезд Героям Труда на Поклонной горе
7 из 12

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии вручения золотых звезд Героям Труда на Поклонной горе. Рядом с ним — управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Музыкальный ансамбль Главного управления МВД России по Красноярскому краю "Голоса Енисея" поздравил горожан, которые находятся на самоизоляции.

Празднование Дня России
8 из 12

Музыкальный ансамбль Главного управления МВД России по Красноярскому краю "Голоса Енисея" поздравил горожан, которые находятся на самоизоляции.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Москвичи идут по украшенному к празднику Новоарбатскому мосту.

Горожане на Новоарбатском мосту в Москве, украшенном ко Дню России
9 из 12

Москвичи идут по украшенному к празднику Новоарбатскому мосту.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В сквере Екатеринбурга активисты молодежного крыла ОНФ развернули российский флаг размером 10 на 30 метров.

Российский флаг размером 10 на 30 метров, развернутый активистами Молодежи ОНФ в Историческом сквере Екатеринбурга во время празднования Дня Росси
10 из 12

В сквере Екатеринбурга активисты молодежного крыла ОНФ развернули российский флаг размером 10 на 30 метров.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В столице Свердловской области волонтеры раздавали прохожим ленточки, окрашенные в цвета российского флага.

Волонтеры раздают прохожим ленточки, окрашенные в цвета российского флага, во время празднования Дня России в Екатеринбурге
11 из 12

В столице Свердловской области волонтеры раздавали прохожим ленточки, окрашенные в цвета российского флага.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На Красной площади в Москве прошел праздничный концерт "Мы — вместе!", зрителями которого стали волонтеры, работавшие в период пандемии коронавируса.

Праздничный концерт Мы - вместе! на Красной площади в Москве, посвященный празднованию Дня России
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На Красной площади в Москве прошел праздничный концерт "Мы — вместе!", зрителями которого стали волонтеры, работавшие в период пандемии коронавируса.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ФотоОбщество
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