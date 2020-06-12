Празднование Дня России в 2020 году

В Краснодаре прошел концерт, посвященный государственному празднику.
В Краснодаре прошел концерт, посвященный государственному празднику.
В Сочи в небо взмыл аэростат, украшенный флажковой гирляндой в цветах российского триколора.
В Сочи в небо взмыл аэростат, украшенный флажковой гирляндой в цветах российского триколора.
В Южно-Сахалинске на горе Большевик прошла акция "Флаг России".
В Южно-Сахалинске на горе Большевик прошла акция "Флаг России".
Офицеры, студенты и курсанты Уральского института ГПС МЧС России присоединились к всероссийской акции "Окна России" и спели государственный гимн из окон общежитий и учебных корпусов.
Офицеры, студенты и курсанты Уральского института ГПС МЧС России присоединились к всероссийской акции "Окна России" и спели государственный гимн из окон общежитий и учебных корпусов.
В Санкт-Петербурге спортсмены сборной России по гидрофлаю открыли празднование Дня России поднятием флага на Петровской косе.
В Санкт-Петербурге спортсмены сборной России по гидрофлаю открыли празднование Дня России поднятием флага на Петровской косе.
В Ставропольском крае прошла акция "Испеки пирог и скажи спасибо", приуроченная ко Дню России. Угощение передадут врачам городской больницы.
В Ставропольском крае прошла акция "Испеки пирог и скажи спасибо", приуроченная ко Дню России. Угощение передадут врачам городской больницы.
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии вручения золотых звезд Героям Труда на Поклонной горе. Рядом с ним — управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии вручения золотых звезд Героям Труда на Поклонной горе. Рядом с ним — управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Музыкальный ансамбль Главного управления МВД России по Красноярскому краю "Голоса Енисея" поздравил горожан, которые находятся на самоизоляции.
Музыкальный ансамбль Главного управления МВД России по Красноярскому краю "Голоса Енисея" поздравил горожан, которые находятся на самоизоляции.
Москвичи идут по украшенному к празднику Новоарбатскому мосту.
Москвичи идут по украшенному к празднику Новоарбатскому мосту.
В сквере Екатеринбурга активисты молодежного крыла ОНФ развернули российский флаг размером 10 на 30 метров.
В сквере Екатеринбурга активисты молодежного крыла ОНФ развернули российский флаг размером 10 на 30 метров.
В столице Свердловской области волонтеры раздавали прохожим ленточки, окрашенные в цвета российского флага.
В столице Свердловской области волонтеры раздавали прохожим ленточки, окрашенные в цвета российского флага.
На Красной площади в Москве прошел праздничный концерт "Мы — вместе!", зрителями которого стали волонтеры, работавшие в период пандемии коронавируса.
На Красной площади в Москве прошел праздничный концерт "Мы — вместе!", зрителями которого стали волонтеры, работавшие в период пандемии коронавируса.