Празднование Дня России в 2020 году

Президент Владимир Путин принял участие в церемонии вручения золотых звезд Героям Труда на Поклонной горе. Рядом с ним — управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.