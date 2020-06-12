https://ria.ru/20200612/1572870472.html
В Госдуме назвали новый статус Украины в НАТО "очередным мыльным пузырем"
2020-06-12T22:53
2020-06-12T22:53
ситуация на украине
руслан бальбек
госдума рф
верховная рада украины
нато
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156060/54/1560605446_0:169:2950:1828_1200x0_80_0_0_1ee3eb9d2ee49c0562a06aba56f6f746.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200612/1572867991.html
https://ria.ru/20200612/1572865657.html
2
украина
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200612/1572870472.html?chat_room_id=1572870472
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156060/54/1560605446_0:169:2950:1828_1200x0_80_0_0_1ee3eb9d2ee49c0562a06aba56f6f746.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156060/54/1560605446_221:0:2950:2047_1200x0_80_0_0_bd6c0b2c77b098e3e854ff76691e7b2d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156060/54/1560605446_626:0:2673:2047_1200x0_80_0_0_2cc700b6399283a97ca529f8a084079d.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
ситуация на украине, руслан бальбек, госдума рф, верховная рада украины, нато, украина, в мире
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал "очередным мыльным пузырем" получение Украиной статуса расширенных возможностей НАТО.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу заявил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.
"Очередной мыльный пузырь, который надул Североатлантический альянс перед наивными господами из Киева. Партнер "с расширенными возможностями" — какой успех! Наверное, пару списанных танков отдадут задарма, потому что в Германии или Франции их утилизировать дорого", - заявил Бальбек РИА Новости.
По мнению депутата, Украина считает получение нового статуса стратегической победой, а для Киева "любые подачки от Запада - как манна небесная".
Ну и куда девать стоптанные ботинки и просроченные сухпайки, ведь есть прекрасный партнер "с расширенными возможностями": мы ему с барского плеча, а он нам в ноги будет кланяться — так думают в НАТО.
Руслан Бальбек
депутат Госдумы
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Ранее такой статус получили Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция. Статус партнера "расширенных возможностей" в НАТО ввели в 2014 году для построения более глубоких, специализированных двусторонних отношений с НАТО.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.