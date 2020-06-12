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В Совфеде не исключили, что Киев готовит "обнуление" Минских соглашений
2020-06-12T22:22
алексей резников
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
вооруженный конфликт на востоке украины
олег морозов
совет федерации рф
минск
в мире
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алексей резников, минские соглашения, ситуация в днр и лнр, вооруженный конфликт на востоке украины, олег морозов, совет федерации рф, минск, в мире

В Совфеде не исключили, что Киев готовит "обнуление" Минских соглашений

22:22 12.06.2020
845
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заявление украинского вице-премьера о "никчемности" минских соглашений может говорить о том, что в Киеве хотят "обнулить" договоренности, чтобы обвинить Россию и республики Донбасса в нежелании мира, заявил РИА Новости член комитета Совета федерации по международным делам Олег Морозов.
В пятницу вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что минские соглашения никчемны с международно-правовой точки зрения, однако белорусскую столицу необходимо использовать как площадку по урегулированию конфликта в Донбассе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
"Возможно, именно в этом и состоит замысел украинских стратегов: обнулить Минск и обвинить Россию и республики Донбасса в нежелании мира. И сохранить конфликт на долгие годы, дабы клянчить у Запада деньги на войну и на антироссийские акции", - заявил Морозов.
Он отметил, что минский процесс не устраивает Киев именно потому, что он - единственная реальная дорога к мирному урегулированию на Донбассе, признанная международным сообществом.
"Все остальные квазипредложения, идущие от Киева, ведут в тупик. Без войны на Донбассе у Киева резко ослабевает переговорная позиция с Вашингтоном и Брюсселем. Отсюда вся эта риторика про якобы международно-правовую никчемность минского процесса", - сказал сенатор.
На месте сгоревшего дома в поселке Шахты 6-7 в Горловке
Вчера, 21:00
Политолог оценил заявления Киева о никчемности Минских соглашений
3501201
Обсудить 5
Алексей РезниковМинские соглашенияСитуация в ДНР и ЛНРВооруженный конфликт на востоке УкраиныОлег МорозовСовет Федерации РФМинскВ мире
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