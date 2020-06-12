Ростовские артисты устроили концерты во дворах в честь Дня России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июн - РИА Новости. Музыкальные и танцевальные коллективы Ростовской области устроили концерты во дворах домов местных жителей в честь празднования Дня России, сообщает правительство региона.

Концерты прошли в рамках флешмоба #МЫРОССИЯ. В них приняли участие работники учреждений культуры Ростовской области, оркестры штаба Южного военного округа и штаба Южного округа войск национальной гвардии, а также местные жители.

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"В условиях пандемии, когда отменены массовые мероприятия, жители нашей страны нашли множество способов поздравить друг друга с Днем России. Так, артисты, музыкальные и танцевальные коллективы организовали концерты во дворах дончан", - говорится в сообщении.

В частности, в Новочеркасске с концертом выступила многодетная семья Девятовых совместно с Детским эколого-биологическим центром и казаками станицы Верхняя. Они исполнили патриотические песни, а в завершении программы дети выпустили в небо голубей.