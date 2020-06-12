https://ria.ru/20200612/1572868939.html
В Петербурге пациент центра психиатрии поджег палату
2020-06-12T21:17
2020-06-12T21:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости.
Причиной пожара, который произошел в пятницу днем в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге
, стал поджог палаты пациентом, страдающим психическим расстройством, сообщает городская прокуратура.
Как сообщало региональное управление МЧС
РФ, пожар произошел около 14.20 мск на четвертом этаже центра имени Бехтерева в помещении площадью 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Люди были выведены из здания до приезда пожарных, уточняло ГУМЧС.
"Установлено, что… около 14:00 24-летний пациент, страдающий психическим расстройством, совершил поджог палаты. В результате поджога никто не пострадал, нанесён ущерб имуществу НИИ на сумму около 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура Невского района изъяла материалы по этому инциденту у органов дознания МЧС и передала их в следственные органы, которые возбудили по факту поджога уголовное дело по статье "умышленное повреждение чужого имущества, совершенное в значительном размере путём поджога", информирует городское надзорное ведомство.