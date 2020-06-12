В Петербурге пациент центра психиатрии поджег палату

"Установлено, что… около 14:00 24-летний пациент, страдающий психическим расстройством, совершил поджог палаты. В результате поджога никто не пострадал, нанесён ущерб имуществу НИИ на сумму около 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура Невского района изъяла материалы по этому инциденту у органов дознания МЧС и передала их в следственные органы, которые возбудили по факту поджога уголовное дело по статье "умышленное повреждение чужого имущества, совершенное в значительном размере путём поджога", информирует городское надзорное ведомство.