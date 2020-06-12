На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус

ПЕКИН, 12 июн — РИА Новости. Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" на доске для разделки импортированного лосося, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.

В Пекине в четверг впервые за 56 дней был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал.

В пятницу власти сообщили еще о двух новых случаях. Оба заболевших мужчины, 25 лет и 37 лет, работали в Китайском центре исследования мясной продукции. Оба проживают в районе Фэнтай, один из них ездил в город Циндао в последние две недели. По словам второго мужчины, он в последние 14 дней из Пекина не выезжал, истории контактов с прибывшими из-за границы и провинции Хубэй нет. После подтверждения у них коронавирусной инфекции власти города начали эпидемиологическое расследование и проверки.

"Результаты этой выборочной проверки мы получили сегодня утром. Проведя внутренние расследование, мы выяснили, что этот товар (лосось) был поставлен с рынка морепродуктов "Цзиншэнь", — цитирует издание управляющего рынком "Синьфади".

По его словам, в настоящее время тесты на наличие коронавируса у девяти человек, которые имели отношение к импортированной рыбе, пока отрицательные, их всех поместили на карантин.

При этом на образцах, взятых с предметов, где была говядина, баранина, свинина, овощи и фрукты, вирус не обнаружен.

На рынке ввели первый наивысший уровень реагирования, залы с говядиной, бараниной и морепродуктами временно закрылись. Фруктовый и овощной залы будут работать в нормальном режиме.

Сообщается, что рынок морепродуктов "Цзиншэнь" закрыт.