На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус

ПЕКИН, 12 июн — РИА Новости. Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" на доске для разделки импортированного лосося, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
В Пекине в четверг впервые за 56 дней был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал.
В пятницу власти сообщили еще о двух новых случаях. Оба заболевших мужчины, 25 лет и 37 лет, работали в Китайском центре исследования мясной продукции. Оба проживают в районе Фэнтай, один из них ездил в город Циндао в последние две недели. По словам второго мужчины, он в последние 14 дней из Пекина не выезжал, истории контактов с прибывшими из-за границы и провинции Хубэй нет. После подтверждения у них коронавирусной инфекции власти города начали эпидемиологическое расследование и проверки.
"Результаты этой выборочной проверки мы получили сегодня утром. Проведя внутренние расследование, мы выяснили, что этот товар (лосось) был поставлен с рынка морепродуктов "Цзиншэнь", — цитирует издание управляющего рынком "Синьфади".
По его словам, в настоящее время тесты на наличие коронавируса у девяти человек, которые имели отношение к импортированной рыбе, пока отрицательные, их всех поместили на карантин.
При этом на образцах, взятых с предметов, где была говядина, баранина, свинина, овощи и фрукты, вирус не обнаружен.
На рынке ввели первый наивысший уровень реагирования, залы с говядиной, бараниной и морепродуктами временно закрылись. Фруктовый и овощной залы будут работать в нормальном режиме.
Сообщается, что рынок морепродуктов "Цзиншэнь" закрыт.
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