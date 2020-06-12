Политолог оценил заявления Киева о никчемности Минских соглашений

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Заявления Киева о никчемности минских соглашений с международно-правовой точки зрения, во-первых, говорят об уровне образования украинской элиты, а во-вторых – о бессилии, так как отменить эти договоренности они не могут, иначе исчезнут основания для санкций в отношении РФ, заявил РИА Новости российский политолог Андрей Суздальцев.
В пятницу вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что минские соглашения никчемны с международно-правовой точки зрения, однако белорусскую столицу необходимо использовать как площадку по урегулированию конфликта в Донбассе.
"Говоря о том, что это никчемные документы, надо учитывать, что это ведь не протокол как, например, Будапештский меморандум, это полноценное соглашение, в котором указаны самопровозглашенные республики, под ним стоят подписи стран-гарантов – России, Франции и Германии (помимо Украины – ред.). И самое главное – этот документ зарегистрирован в ООН. То есть это документ международного права. Поэтому подобные заявления говорят об уровне образования и подготовки нынешней украинской элиты", - отметил Суздальцев.
По всей видимости, добавил он, представители украинской власти даже не тянут на уровень первого курса международного факультета.
"И еще очень важный момент: украинской стороне очень не нравятся минские соглашения, потому что их невозможно отменить и нельзя поменять. Их надо выполнять. Они прекрасно понимают, что если они начнут его выполнять по пунктам, то там и амнистия полноценная, а не выборочная… То есть выполнить они не в силах, но отменить тоже, так как все санкции, введенные против России, базируются именно на минских соглашениях. Потому что если соглашения отменят – тогда теряются основания для санкций", - резюмировал политолог.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения