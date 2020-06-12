Политолог оценил заявления Киева о никчемности Минских соглашений

"И еще очень важный момент: украинской стороне очень не нравятся минские соглашения, потому что их невозможно отменить и нельзя поменять. Их надо выполнять. Они прекрасно понимают, что если они начнут его выполнять по пунктам, то там и амнистия полноценная, а не выборочная… То есть выполнить они не в силах, но отменить тоже, так как все санкции, введенные против России, базируются именно на минских соглашениях. Потому что если соглашения отменят – тогда теряются основания для санкций", - резюмировал политолог.