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Распространение нового коронавируса
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Зеленский перейдет на особый режим работы из-за коронавируса у жены
2020-06-12T22:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
коронавирусы
владимир зеленский
украина
общество
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Перейдет, перейдет со временем.... На особо строгий режим. Возможно, пожизненно...
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, коронавирусы, владимир зеленский, украина, общество

Зеленский перейдет на особый режим работы из-за коронавируса у жены

20:22 12.06.2020 (обновлено: 22:22 12.06.2020)
4499
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением у его супруги Елены коронавирусной инфекции, сообщила в пятницу пресс-служба офиса президента.
Ранее в офисе Зеленского заявили, что его супруга Елена заразилась коронавирусом и находится на амбулаторном лечении, результаты теста на COVID-19 украинского лидера и детей отрицательные.
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"Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены. Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы президента. Президент ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются", — говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.
Отмечается, что каждый день глава государства будет проходить медосмотр и тестирование на наличие коронавируса. Также Зеленский не сможет принимать участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы Киева, а круг личного общения сужается до охраны и ближайшим помощникам.
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"Исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны главы государства в соответствии с его конституционными полномочиями", — добавили в офисе президента.
Ранее Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, "что это не чума".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались. По данным минздрава Украины, число выявленных случаев коронавируса в стране составляет 29 753, умерли 870 человек, 13 567 — выздоровели.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеКоронавирусыВладимир ЗеленскийУкраинаОбщество
Популярные комментарии
Ай, хитрец. Ишь, как удумал налево сходить.
12 июня, 20:27
Андрей Романов
3410413
Перейдет, перейдет со временем.... На особо строгий режим. Возможно, пожизненно...
12 июня, 22:04
andrew197473
220008
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