Зеленский перейдет на особый режим работы из-за коронавируса у жены

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Президент Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением у его супруги Елены коронавирусной инфекции, сообщила в пятницу пресс-служба офиса президента.

Ранее в офисе Зеленского заявили, что его супруга Елена заразилась коронавирусом и находится на амбулаторном лечении, результаты теста на COVID-19 украинского лидера и детей отрицательные.

"Президент Украины Владимир Зеленский переходит на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его жены Елены. Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы президента. Президент ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются", — говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского.

Отмечается, что каждый день глава государства будет проходить медосмотр и тестирование на наличие коронавируса. Также Зеленский не сможет принимать участие в массовых мероприятиях, отменяются рабочие поездки за пределы Киева , а круг личного общения сужается до охраны и ближайшим помощникам.

"Исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны главы государства в соответствии с его конституционными полномочиями", — добавили в офисе президента.

Ранее Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, "что это не чума".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались. По данным минздрава Украины, число выявленных случаев коронавируса в стране составляет 29 753, умерли 870 человек, 13 567 — выздоровели.