В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали приобретение Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о получении страной нового статуса. Он выразил благодарность альянсу и напомнил, что Киев подал заявку на участие в программе расширенных возможностей НАТО еще в начале года.
Как рассказал сенатор Олег Морозов, получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности.
"Для НАТО это красивый жест без каких-либо обязательств", — заявил парламентарий РИА Новости.
Он подчеркнул, что урегулирование в Донбассе не зависит от позиции НАТО и назвал любые надежды Киева на помощь альянса "абсолютно пустыми".
"Для Украины это лишь повод объявить, как ее любят за океаном, и попытаться капитализировать эту позицию через деньги, оружие и политическую поддержку", — заявил сенатор.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил РИА Новости, что статус партнера расширенных возможностей не означает для страны членства в НАТО и в основном означает усиление взаимодействия на консультативном уровне.
"Но, тем не менее, этим политическим решением обозначается четкий тренд на дальнейшее втягивание Украины в антироссийские схемы", — сказал Новиков.
Он добавил, что новый статус не предполагает расположения воинского контингента альянса на Украине, но является шагом в этом направлении.
Депутат отметил, что нестабильность и очаги конфронтации в стране являются препятствием для включения в программы НАТО, но на практике альянс отошел от закрепленных в документах норм.
"И если потребуется оформить эту практику новыми документами, это будет без труда сделано", - считает Новиков.
Он подчеркнул, что перед Россией теперь стоят вопросы укрепления собственной безопасности, которые можно решить благодаря эффективной экономике: научными исследованиями, разработкой современных технологий и перевооружением.
"Одним словом, предстоит очень большая работа, чтобы обеспечить профилактирование любых угроз, в том числе и тех, которые, прежде всего, исходят от блока НАТО", — заключил парламентарий.
Замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин, в свою очередь, считает, что решение НАТО необходимо для продвижения на территории Украины военной инфраструктуры альянса. Саму же страну в организацию не примут.
"В НАТО Украину не примут по той причине, что тогда надо брать на себя обязательства по отношению к Украине в рамках пятого пункта договора НАТО", — сказал Жарихин РИА Новости.
По мнению эксперта, новый статус "привилегированного друга" не принесет пользы Украине.
"Их будут надувать и говорить, что они не то, что на пороге, а уже в прихожей НАТО, но там их и будут держать вечно", — пояснил он.
В конце 2014 года Верховная рада внесла изменения в два закона, из-за чего Украина утратила статус внеблокового государства. Спустя два года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО внешнеполитической целью страны.
Согласно программе украинского правительства, страна и далее будет придерживаться курса на интеграцию страны с Евросоюзом и НАТО. Однако бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.