В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО

Военнослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии. Архивное фото

Военнослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали приобретение Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о получении страной нового статуса. Он выразил благодарность альянсу и напомнил, что Киев подал заявку на участие в программе расширенных возможностей НАТО еще в начале года.

Как рассказал сенатор Олег Морозов , получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности.

"Для НАТО это красивый жест без каких-либо обязательств", — заявил парламентарий РИА Новости.

Он подчеркнул, что урегулирование в Донбассе не зависит от позиции НАТО и назвал любые надежды Киева на помощь альянса "абсолютно пустыми".

"Для Украины это лишь повод объявить, как ее любят за океаном, и попытаться капитализировать эту позицию через деньги, оружие и политическую поддержку", — заявил сенатор.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил РИА Новости, что статус партнера расширенных возможностей не означает для страны членства в НАТО и в основном означает усиление взаимодействия на консультативном уровне.

"Но, тем не менее, этим политическим решением обозначается четкий тренд на дальнейшее втягивание Украины в антироссийские схемы", — сказал Новиков.

Он добавил, что новый статус не предполагает расположения воинского контингента альянса на Украине, но является шагом в этом направлении.

Депутат отметил, что нестабильность и очаги конфронтации в стране являются препятствием для включения в программы НАТО, но на практике альянс отошел от закрепленных в документах норм.

"И если потребуется оформить эту практику новыми документами, это будет без труда сделано", - считает Новиков.

Он подчеркнул, что перед Россией теперь стоят вопросы укрепления собственной безопасности, которые можно решить благодаря эффективной экономике: научными исследованиями, разработкой современных технологий и перевооружением.

"Одним словом, предстоит очень большая работа, чтобы обеспечить профилактирование любых угроз, в том числе и тех, которые, прежде всего, исходят от блока НАТО", — заключил парламентарий.

Замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин , в свою очередь, считает, что решение НАТО необходимо для продвижения на территории Украины военной инфраструктуры альянса. Саму же страну в организацию не примут.

"В НАТО Украину не примут по той причине, что тогда надо брать на себя обязательства по отношению к Украине в рамках пятого пункта договора НАТО", — сказал Жарихин РИА Новости.

По мнению эксперта, новый статус "привилегированного друга" не принесет пользы Украине

"Их будут надувать и говорить, что они не то, что на пороге, а уже в прихожей НАТО , но там их и будут держать вечно", — пояснил он.

В конце 2014 года Верховная рада внесла изменения в два закона, из-за чего Украина утратила статус внеблокового государства. Спустя два года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО внешнеполитической целью страны.

Согласно программе украинского правительства, страна и далее будет придерживаться курса на интеграцию страны с Евросоюзом и НАТО. Однако бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.