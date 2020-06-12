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Распространение нового коронавируса
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В Петербурге с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 20 новорожденных
2020-06-12T20:01
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество

В Петербурге с начала эпидемии коронавирус подтвердили у 20 новорожденных

20:01 12.06.2020
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© РИА Новости / Денис Гришкин / Перейти в фотобанкОтделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных
Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных
© РИА Новости / Денис Гришкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн – РИА Новости. Коронавирусная инфекция с момента начала эпидемии подтверждена по крайней мере у 20 новорожденных, почти все из них перенесли COVID-19 в легкой форме, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"С начала объявленной в Петербурге пандемии новой коронавирусной инфекции положительный статус на COVID-19 выявлен минимум у 20 новорожденных. По данным главного внештатного специалиста-неонатолога комитета по здравоохранению Петербурга… Юлии Горелик, все дети, за исключением двух младенцев, имеющих врожденные пороки развития, перенесли инфекцию в легкой форме", - говорится в сообщении.
По оценке Горелик, новорожденные с положительным тестом на коронавирус – это здоровые дети, которые переносят заражение как носители. По ее словам, двум младенцам, которые родились у женщин с положительным статусом на COVID-19, помогают в Детском центре высоких медицинских технологий и Детской инфекционной больнице имени Филатова.
"Но и в данном случае тяжесть состояния обусловлена не коронавирусной инфекцией, а врожденными пороками развития", - сказала Горелик, чьи слова приводит комитет.
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Как отмечает ведомство, в большинстве случаев заражение происходит воздушно-капельным путем при контакте новорожденного с матерью. Поскольку результат тестирования на коронавирус, которое проводят в родильном доме, обычно становится известен уже после того, как ребенок появился на свет, роженица успевает побыть с новорожденным до того, как у нее подтверждается COVID-19.
Если коронавирус выявлен перед поступлением в роддом, то в зависимости от течения заболевания таких пациенток направляют либо в родильный дом №16, либо в инфекционную больницу имени Боткина.
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"И там и там, как только ребенок рождается, неонатолог его тут же уносит в соседний бокс, исключая самую кратковременную возможность нахождения в одном помещении с мамой, чтобы избежать опасности передачи вируса от матери", - информирует комитет по здравоохранению.
По данным городского оперштаба, на пятницу в Петербурге подтверждено 20 043 случая коронавируса, прирост за сутки составил 274 случая. Выздоровели 9276 человек, скончались – 561.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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