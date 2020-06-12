В Крыму оценили идею Зеленского возобновить обсуждение полуострова

"Пусть займутся налаживанием украинско-шведских отношений и не лезут во внутренние дела соседнего государства. Не нужно нарываться на грубые слова. Уже вышли из детских штанишек, пора уже это прекратить. Год, как Зеленский избран президентом, уже пора взрослеть немного, а не занимать ерундой", - сказал РИА Новости Фикс.