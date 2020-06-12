В Крыму оценили идею Зеленского возобновить обсуждение полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал ерундой намерение украинского президента Владимира Зеленского вернуть крымский вопрос в международную повестку дня.
Зеленский написал в своем твиттере, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня. С таким предложением он выступил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, и тот, по его словам, поддержал его инициативу.
"Пусть займутся налаживанием украинско-шведских отношений и не лезут во внутренние дела соседнего государства. Не нужно нарываться на грубые слова. Уже вышли из детских штанишек, пора уже это прекратить. Год, как Зеленский избран президентом, уже пора взрослеть немного, а не занимать ерундой", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, вопрос российского статуса Крыма даже в теоретическом плане не может быть поставлен на обсуждение.
"Есть Российская Федерации и Крым как субъект Российской Федерации, есть Конституция Российской Федерации. В чем вопрос? Почему они обсуждают вопрос Крыма?.." - сказал Фикс.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".