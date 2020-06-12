Полиция Лондона предупредила о недопустимости насилия при протестах

ЛОНДОН, 12 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция не потерпит преступных действий и насилия во время протестов в Полиция не потерпит преступных действий и насилия во время протестов в Лондоне , заявил замглавы Скотланд-Ярда Бас Джавид.

В британской столице 6 и 7 июня прошли марши по центральным кварталам и митинг у посольства США в память о погибшем американце Джордже Флойде. Акции проходили мирно, однако после их завершения примкнувшие к митингующим радикалы и члены движения "антифа" пытались нападать на полицию, закидывать полицейских пластиковыми бутылками и отказывались покидать улицу Уайтхолл, где расположены здания правительственных учреждений и въезд на территорию резиденции премьер-министра. В субботу к ночи полиция была вынуждена оттеснить с улицы около 150 радикалов, в воскресенье их было около 50.

"С теми, кто приходит (на мирные акции) с намерением или вовлекается в насильственные действия, мы мириться не будем, это неприемлемо... Полиция даст уверенный отпор любым беспорядкам, мы не потерпим незаконных действий", - говорится в заявлении Джавида.

Он напомнил, что участники массовых акций могут быть привлечены к ответственности за нарушение законов о коронавирусе. В стране действует карантин, гражданам требуется соблюдать социальную дистанцию в два метра и запрещено собираться группами более шести человек.

"Это незаконно, и у полиции есть возможность использовать полномочия для любых действий. Но перед тем, как предпринять какие-либо действия, мы всегда делаем все, чтобы объяснить, убедить и найти общий язык (с нарушителями)", - сказал Джавид.

Движение за права чернокожих Black Lives Matter планировало провести в субботу 13 июня в Лондоне еще один - уже четвертый по счету - митинг, однако после того, как объединения футбольных болельщиков заявили, что приедут в выходные в столицу и защитят от вандалов памятники и полицию, акция была отменена. Возможно, митинг состоится в другой день, однако Black Lives Matter в заявлении говорит, что не поддерживает перенос акции из-за невозможности ее спланировать и из-за обеспокоенности вопросами безопасности.

В пятницу около 150 человек собрались в Гайд-парке в поддержку прав чернокожих. После краткого митинга они двинулись по направлению к правительственному кварталу. Акция прошла спокойно, из-за дождя и ветра часть ее участников по время следования к месту завершающего митинга разошлась по домам.

За прошлые выходные от рук радикалов пострадали 36 полицейских - в основном, от побоев и кинутых в них стеклянных бутылок. В субботу радикалы кинули велосипед в группу конной полиции, одна из лошадей испугалась и побежала, а находившаяся на ней женщина-полицейский ударилась о светофор и упала на землю. Ее доставили в больницу с коллапсом легкого, сломанными ребрами и переломом ключицы. Вечером в субботу и воскресенье, уже после марша и митинга, хулиганы кидали в полицию петарды и фаеры, мешали движению полицейских автомобилей и оскорбляли стоящих в оцеплении офицеров.