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Эксперт предложил Зеленскому вариант решения крымского вопроса
2020-06-12T19:23
ситуация на украине
заур смирнов
владимир зеленский
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
в мире
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ситуация на украине, заур смирнов, владимир зеленский, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, в мире

Эксперт предложил Зеленскому вариант решения крымского вопроса

19:15 12.06.2020 (обновлено: 19:23 12.06.2020)
2763
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Единственно верным решением для украинского президента Владимира Зеленского в отношении Крыма является признание российского статуса полуострова, все остальное – пустословие, считает крымский эксперт по межнациональным отношениям Заур Смирнов.
Зеленский написал в своем твиттере, что хочет вернуть обсуждение "вопроса Крыма" на повестку дня. С таким предложением он выступил во время телефонного разговора с премьер-министром Швеции Стефан Лёвеном, и тот, по его словам, поддержал данную инициативу.
"Признав нынешнюю территориальную целостность России, Украина станет ключевым субъектом международной политики и положит конец глобальному политическому кризису, который возник после конституционного переворота в Киеве в 2014 году. Признание российского статуса Крыма – это единственно верное решение так называемого "крымского вопроса", о котором вынужден говорить Зеленский, все остальное - пустословие", - сказал РИА Новости Смирнов.
По его словам, обсуждение Крыма на международной площадке – это напрасная трата времени, так как российский статус полуостров не может быть предметом для обсуждений и каких-либо торгов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Ситуация на УкраинеЗаур СмирновВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНВ мире
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