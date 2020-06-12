https://ria.ru/20200612/1572866132.html
Вице-премьер Украины назвал Минские соглашения никчемными
2020-06-12T19:12
2020-06-12T19:40
алексей резников
минские соглашения
ситуация на украине
донецкая народная республика
минск
киев
в мире
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Адам Ваксель
Конечно, они никчемны - уже 6 лет очевидно, что Украина не собиралась их выполнять.
63
Арсений Новиков
России давно плевать на любые санкции. Украине никаких санкций не будет. Они нужны как антироссийский проект.
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донецкая народная республика
минск
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алексей резников, минские соглашения, ситуация на украине, донецкая народная республика, минск, киев, в мире
КИЕВ, 12 июн — РИА Новости.
Вице-премьер Украины Алексей Резников
назвал Минские соглашения
никчемными с международно-правовой точки зрения. Об этом он заявил в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности.
"Я абсолютно поддерживаю выводы <…> относительно никчемности в плане оценки как международно-правового договора Минских соглашений. Это политические договоренности", — сказал Резников.
По его словам, срок действия соглашений закончился в конце 2015 года и Украина теоретически в любой момент могла бы выйти из них.
Однако, отметил он, Киев готов использовать Минск
как переговорную площадку.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения
Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. Ключевым документом, регламентирующим шаги по деэскалации, являются Минские соглашения. Однако Киев отказывается выполнять их условия под разными предлогами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский угрожал выйти из мирных переговоров по Донбассу, а также из минских договоренностей. Кроме того, он настаивал на необходимости пересмотреть условия соглашений.
На "нормандском саммите" в Париже Зеленский заявил, что настаивает на передаче украинским военным контроля над границей с Россией до проведения в Донбассе выборов. Владимир Путин в ответ на это напомнил, что Минские соглашения предусматривают сначала проведение выборов, а потом решение по границе. Он отмечал, что переписывать их нельзя, так как все пункты увязаны и можно потерять все.