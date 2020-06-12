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Зеленский прокомментировал получение Украиной статуса партнера в НАТО
2020-06-12T18:27
ситуация на украине
дмитрий кулеба
верховная рада украины
нато
евросоюз
владимир зеленский
украина
в мире
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ситуация на украине, дмитрий кулеба, верховная рада украины, нато, евросоюз, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский прокомментировал получение Украиной статуса партнера в НАТО

18:27 12.06.2020
3966
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что статус партнера расширенных возможностей НАТО позволит стране и альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу заявил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.
"Благодарен членам альянса за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира в мире. Статус партнера расширенных возможностей НАТО - практическое решение, которое позволит Украине и альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.
Ранее обновленное украинское правительство обнародовало проект программы своей деятельности, из которого следует, что Украина и далее будет придерживаться курса на интеграцию страны с Евросоюзом и НАТО. В документе отмечается, что интеграция в состав северо-атлантического альянса поможет в усилении обороноспособности страны.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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Ситуация на УкраинеДмитрий КулебаВерховная Рада УкраиныНАТОЕвросоюзВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Надеюсь, что в ближайшем времени в нашем арсенале появится боеголовка "Киев"
12 июня, 18:35
АМАлександр Марков
1030001
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