Зеленский прокомментировал получение Украиной статуса партнера в НАТО

КИЕВ, 12 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что статус партнера расширенных возможностей НАТО позволит стране и альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу заявил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.
"Благодарен членам альянса за признание весомого вклада Украины в совместные операции по поддержанию мира в мире. Статус партнера расширенных возможностей НАТО - практическое решение, которое позволит Украине и альянсу еще лучше взаимодействовать ради общей безопасности", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.
Ранее обновленное украинское правительство обнародовало проект программы своей деятельности, из которого следует, что Украина и далее будет придерживаться курса на интеграцию страны с Евросоюзом и НАТО. В документе отмечается, что интеграция в состав северо-атлантического альянса поможет в усилении обороноспособности страны.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.