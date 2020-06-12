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В Госдуме прокомментировали получение Украиной нового статуса в НАТО
2020-06-12T18:10
ситуация на украине
дмитрий новиков
госдума рф
нато
украина
в мире
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Да да, нам нужен прорыв, мы уже 20 лет это слышим. Но все средства вкладываются не в людей и в производство, а в зарубежную недвижимость и банки.
17
И войска нато введут и систему про установят...
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ситуация на украине, дмитрий новиков, госдума рф, нато, украина, в мире

В Госдуме прокомментировали получение Украиной нового статуса в НАТО

18:10 12.06.2020
2578
© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
Военнослужащие армии Украины на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
© Sputnik / Денис Асланов
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МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Статус Украины как партнера расширенных возможностей НАТО не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО и не связано напрямую с размещением вооруженных контингентов, однако этим политическим решением обозначается четкий тренд на дальнейшее втягивание Украины в антироссийские схемы, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Ранее министр иностранных дел Украины сообщил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.
"Понятно, что этот статус не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО. Но тем не менее, этим политическим решением обозначается четкий тренд на дальнейшее втягивание Украины в антироссийские схемы", - сказал Новиков.
По его словам, новый статус в основном означает усиление взаимодействия на консультативном уровне. "Специальных решений, связанных с размещением вооруженных контингентов, этот статус напрямую не предусматривает. Но это является движением именно в эту сторону", - сказал он.
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Депутат также отметил, что нестабильность и очаги конфронтации на украинской территории по формальным признакам, согласно внутренним документам НАТО, должны являться серьёзным препятствием для включения Украины в программы альянса. "Тем не менее, мы видим демонстрацию того, что документы - документами, а практика - практикой. И если потребуется оформить эту практику новыми документами, это будет без труда сделано", - считает парламентарий.
"Перед нами стоят очень важные вопросы, связанные с укреплением собственной безопасности. На это можно сделать на условиях эффективно работающей экономики, которая позволит иметь необходимые доходы в бюджет, запускать все необходимые программы перевооружений и вести широкий спектр научных исследований, разрабатывать современные технологии как гражданского, так и военного назначения, одним словом, предстоит очень большая работа, чтобы обеспечить профилактирование любых угроз, в том числе и тех, которые, прежде всего, исходят от блока НАТО", - заключил Новиков.
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3765244130
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Ситуация на УкраинеДмитрий НовиковГосдума РФНАТОУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да да, нам нужен прорыв, мы уже 20 лет это слышим. Но все средства вкладываются не в людей и в производство, а в зарубежную недвижимость и банки.
12 июня, 19:10
DRDenis Rudox
1400003
И войска нато введут и систему про установят...
12 июня, 20:43
vvippaskoy
1200001
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