В Госдуме прокомментировали получение Украиной нового статуса в НАТО

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Статус Статус Украины как партнера расширенных возможностей НАТО не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО и не связано напрямую с размещением вооруженных контингентов, однако этим политическим решением обозначается четкий тренд на дальнейшее втягивание Украины в антироссийские схемы, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков

Ранее министр иностранных дел Украины сообщил, что страна получила статус партнера расширенных возможностей НАТО.

"Понятно, что этот статус не имеет ничего общего с полноправным членством в НАТО. Но тем не менее, этим политическим решением обозначается четкий тренд на дальнейшее втягивание Украины в антироссийские схемы", - сказал Новиков.

По его словам, новый статус в основном означает усиление взаимодействия на консультативном уровне. "Специальных решений, связанных с размещением вооруженных контингентов, этот статус напрямую не предусматривает. Но это является движением именно в эту сторону", - сказал он.

Депутат также отметил, что нестабильность и очаги конфронтации на украинской территории по формальным признакам, согласно внутренним документам НАТО, должны являться серьёзным препятствием для включения Украины в программы альянса. "Тем не менее, мы видим демонстрацию того, что документы - документами, а практика - практикой. И если потребуется оформить эту практику новыми документами, это будет без труда сделано", - считает парламентарий.