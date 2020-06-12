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Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО
2020-06-12T23:00
дмитрий кулеба
ситуация на украине
нато
украина
в мире
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Ну все, сейчас их начнет пучить от восторга
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Надеюсь они были в трезвом уме и твердой памяти.
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дмитрий кулеба, ситуация на украине, нато, украина, в мире

Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО

17:09 12.06.2020 (обновлено: 23:00 12.06.2020)
12086
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкВоеннослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве
Военнослужащие стран НАТО на параде в честь Дня независимости в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
"Я глубоко признателен нашим партнерам по альянсу за то, что они сделали это возможным. Украина наконец получает заслуженный статус партнера расширенных возможностей НАТО", — написал Кулеба в твиттере, напомнив, что Киев подал заявку на участие в программе расширенных возможностей НАТО еще в январе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
2 апреля, 20:15
НАТО намерена углубить партнерство с Украиной и Грузией
В декабре 2014 года Верховная рада внесла изменения в два закона, из-за чего Украина утратила статус внеблокового государства. Спустя два года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны.
Согласно программе украинского правительства, страна и далее будет придерживаться курса на интеграцию страны с Евросоюзом и НАТО. Однако бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления Киеву потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.
Киев
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Обсудить 33
Дмитрий КулебаСитуация на УкраинеНАТОУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ну все, сейчас их начнет пучить от восторга
12 июня, 17:35
НСНаблюдатель Сторонний
42140007
Надеюсь они были в трезвом уме и твердой памяти.
12 июня, 17:42
nKnakis Kamakis
27120007
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