Рената Литвинова рассказала, зачем приезжала к Ефремову

Она рассказала "МК" , что привезла к актеру его дочь и свою крестницу Анну Марию, которая встретилась с отцом после его допроса.

"Она <…> поддержала его. Он ее отец, она его любит", — цитирует ее издание.

Кроме того, Литвинова пообщалась с женой Ефремова Софьей. Она добавила, что не останется в стороне и продолжит помогать семье артиста.

Собеседница "МК" заметила, что сразу после трагедии Анна Мария пыталась разыскать контакты родственников погибшего Сергея Захарова, чтобы принести соболезнования и предложить помощь.

По ее словам, сейчас около квартиры Ефремова постоянно дежурят толпы журналистов и "неадекватных личностей" с телефонами, которые "одержимы преследованием его семьи". Она назвала это испытанием для родственников артиста.

"Не знаю, как без Мишиной помощи будут жить его дети, пятеро их — он всем помогал. Был кормилец", — заключила она.

В понедельник вечером на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова, ехавшего за рулем Jeep Grand Cherokee. Он пересек двойную сплошную, выехал на встречную и столкнулся с "Ладой", водителем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он попал в больницу с черепно-мозговой травмой. На следующий день утром мужчина скончался.

Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Кроме того, в его крови нашли следы наркотиков.