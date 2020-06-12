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Рената Литвинова рассказала, зачем приезжала к Ефремову
2020-06-12T16:49
шоу-бизнес
михаил ефремов
рената литвинова
москва
происшествия
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Не нужно искать справедливость, где её нет. Смерть она сама несправедливость. Живые нуждаются в помощи и поддержке ! Тем более в такой ситуации, где погибший простой человек, на которых держится Россия и народный любимец - ратующий за простых людей и выступающий за их права перед властью. И всё не просто в этой истории. Семья погибшего должна помощь принять, а Ефремов должен быть максимально оправдан, что бы эту помощь оказывать в достаточном объёме.
147
А рязанский мужик, видать, не был кормильцем для семьи. Ж
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шоу-бизнес, михаил ефремов, рената литвинова, москва, происшествия

Рената Литвинова рассказала, зачем приезжала к Ефремову

16:45 12.06.2020 (обновлено: 16:49 12.06.2020)
36887
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия 33 Московского Международного кинофестиваля
Церемония открытия 33 Московского Международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Актриса Рената Литвинова объяснила, зачем приезжала домой к Михаилу Ефремову, обвиняемому по делу о смертельном ДТП в Москве.
Она рассказала "МК", что привезла к актеру его дочь и свою крестницу Анну Марию, которая встретилась с отцом после его допроса.
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Вчера, 15:51
Судимый блогер Давидыч выступил против домашнего ареста Ефремова
"Она <…> поддержала его. Он ее отец, она его любит", — цитирует ее издание.
Кроме того, Литвинова пообщалась с женой Ефремова Софьей. Она добавила, что не останется в стороне и продолжит помогать семье артиста.
Собеседница "МК" заметила, что сразу после трагедии Анна Мария пыталась разыскать контакты родственников погибшего Сергея Захарова, чтобы принести соболезнования и предложить помощь.
По ее словам, сейчас около квартиры Ефремова постоянно дежурят толпы журналистов и "неадекватных личностей" с телефонами, которые "одержимы преследованием его семьи". Она назвала это испытанием для родственников артиста.
"Не знаю, как без Мишиной помощи будут жить его дети, пятеро их — он всем помогал. Был кормилец", — заключила она.
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
11 июня, 08:00
Для кого станет назидательным приговор Михаилу Ефремову
В понедельник вечером на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова, ехавшего за рулем Jeep Grand Cherokee. Он пересек двойную сплошную, выехал на встречную и столкнулся с "Ладой", водителем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он попал в больницу с черепно-мозговой травмой. На следующий день утром мужчина скончался.
Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Кроме того, в его крови нашли следы наркотиков.
Против артиста возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека, Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Актера поместили под домашний арест до 9 августа.
"Все это, конечно, чудовищно": Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
1 из 10

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

Актёр Михаил Ефремов (справа), вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Москве
2 из 10

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

Автомобиль ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы, на котором актёра Михаила Ефремова доставили в Таганский суд Москвы для избрания ему меры пресечения
3 из 10

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

Медицинский работник и журналисты у Таганского суда Москвы, куда доставили актёра Михаила Ефремова для избрания ему меры пресечения
4 из 10

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Артист согласился с предъявленным обвинением.

Актёр Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения
5 из 10

Артист согласился с предъявленным обвинением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
6 из 10

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

Адвокат актёра Михаила Ефремова Елизавета Шаргородская после заседания Таганского суда
7 из 10

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
8 из 10

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

© РИА Новости
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве, где ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца до 9 августа
9 из 10

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанк

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
10 из 10

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
1 из 10

Михаил Ефремов будет находиться под домашним арестом до 9 августа. Следователь и прокурор сочли, что при более мягкой мере пресечения Ефремов может скрыться или оказать давление на свидетелей потерпевшей стороны.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
2 из 10

Артисту запретили покидать место жительства и пользоваться любыми средствами связи и интернетом. Общаться он может только с близкими родственниками, адвокатами, следователями и работниками ФСИН.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 10

За соблюдением условий домашнего ареста УФСИН будет следить с помощью средств электронного контроля.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Журналисты у Таганского суда, где избирали меру пресечения Ефремову.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Артист согласился с предъявленным обвинением.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 10

"Все это, конечно, чудовищно", — сказал Ефремов в зале суда, комментируя случившееся.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
7 из 10

Несколько известных адвокатов отказались представлять интересы Михаила Ефремова. В Таганском суде с актером работала Елизавета Шаргородская.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 10

В понедельник вечером на Садовом кольце Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер в больнице.

© РИА Новости
9 из 10

Экспертиза показала, что артист в момент аварии был пьян. Кроме того, в крови у него обнаружили следы кокаина и марихуаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Супруга погибшего водителя заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера и считает, что тот должен сидеть в тюрьме.

© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
Перейти в фотобанк
2792918164
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Шоу-бизнесМихаил ЕфремовРената ЛитвиноваМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Не нужно искать справедливость, где её нет. Смерть она сама несправедливость. Живые нуждаются в помощи и поддержке ! Тем более в такой ситуации, где погибший простой человек, на которых держится Россия и народный любимец - ратующий за простых людей и выступающий за их права перед властью. И всё не просто в этой истории. Семья погибшего должна помощь принять, а Ефремов должен быть максимально оправдан, что бы эту помощь оказывать в достаточном объёме.
12 июня, 17:08
yyyu55 yu55
1713010116
А рязанский мужик, видать, не был кормильцем для семьи. Ж
12 июня, 16:54
ppiligrimwl
12411103
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