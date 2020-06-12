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Ивановская область
Ивановская область
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В Ивановской области провели поэтический марафон ко Дню России
2020-06-12T16:16
ивановская область
празднование дня россии — 2020
ивановская область
общество
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празднование дня россии — 2020, ивановская область, общество

В Ивановской области провели поэтический марафон ко Дню России

16:16 12.06.2020
148
© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкИваново
Иваново
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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Иваново. Архивное фото
ИВАНОВО, 12 июн – РИА Новости. Поэтический марафон "Читаем о России", посвященный Дню России, прошел в Ивановской области; к акции присоединился глава региона Станислав Воскресенский, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"В рамках акции жители региона читали любимые стихи о малой родине и России, записывают видео и размещают свои ролики в социальных сетях. Поэтический марафон стал частью большого плана мероприятий ко Дню России, которые проходят в регионе в формате онлайн", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в акции приняли участие поэты, писатели, художники, общественные деятели, ветераны и волонтеры, артисты и педагоги, школьники и студенты Ивановской области. В ходе марафона прозвучали стихи Сергея Есенина и Владимира Высоцкого, Юрия Визбора и Константина Симонова, Евгения Евтушенко, Афанасия Фета и других авторов – наших современников и классиков русской литературы.
К поэтическому марафону в День России присоединился губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Глава региона прочитал стихотворение Николая Некрасова "Тишина". "Через творчество наших великих авторов особенно остро ощущается связь с Родиной. Любите Россию! С праздником!", - написал Воскресенский на своей страничке в социальной сети.
Иваново, Россия
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Ивановская областьПразднование Дня России — 2020Ивановская областьОбщество
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