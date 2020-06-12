В Ивановской области провели поэтический марафон ко Дню России

"В рамках акции жители региона читали любимые стихи о малой родине и России, записывают видео и размещают свои ролики в социальных сетях. Поэтический марафон стал частью большого плана мероприятий ко Дню России, которые проходят в регионе в формате онлайн", - сказал собеседник агентства.