В Ивановской области провели поэтический марафон ко Дню России

ИВАНОВО, 12 июн – РИА Новости. Поэтический марафон "Читаем о России", посвященный Дню России, прошел в Ивановской области; к акции присоединился глава региона Станислав Воскресенский, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"В рамках акции жители региона читали любимые стихи о малой родине и России, записывают видео и размещают свои ролики в социальных сетях. Поэтический марафон стал частью большого плана мероприятий ко Дню России, которые проходят в регионе в формате онлайн", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в акции приняли участие поэты, писатели, художники, общественные деятели, ветераны и волонтеры, артисты и педагоги, школьники и студенты Ивановской области. В ходе марафона прозвучали стихи Сергея Есенина и Владимира Высоцкого, Юрия Визбора и Константина Симонова, Евгения Евтушенко, Афанасия Фета и других авторов – наших современников и классиков русской литературы.
К поэтическому марафону в День России присоединился губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. Глава региона прочитал стихотворение Николая Некрасова "Тишина". "Через творчество наших великих авторов особенно остро ощущается связь с Родиной. Любите Россию! С праздником!", - написал Воскресенский на своей страничке в социальной сети.