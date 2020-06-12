https://ria.ru/20200612/1572858605.html
В дептрансе пояснили, кто сможет продлить проездные в Москве
2020-06-12T15:56
2020-06-12T15:57
департамент транспорта г. москвы
москва
общество
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департамент транспорта г. москвы, москва, общество
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Москвичи смогут продлить проездной после 8 июня, даже если количество поездок в период режима самоизоляции было превышено, но при этом с 30 марта по 11 мая включительно было совершено не более восьми поездок, сообщает пресс-служба дептранса в своем Telegram-канале.
"Проездные будут продлены тем пассажирам, которые совершили в период режима самоизоляции с 30 марта по 8 июня (включительно) не более 22 поездок. Если это количество поездок было превышено, но с 30 марта по 11 мая (включительно) было совершено не более восьми поездок, услуга также будет оказана", - говорится в сообщении.
Это связано с тем, что некоторые горожане начали пользоваться общественным транспортом с 12 мая, после возобновления деятельности промышленных и строительных компаний, пояснили в Дептрансе
.
Уточняется, что количество дней продления проездного будет равно сроку действия билета в период с 30 марта по 11 мая, если по нему было совершено не более 8 поездок за указанный период.
При этом если за период с 30 марта по 8 июня по проездному совершено не более 22 поездок, проездной продлят на количество дней, соответствующее сроку его действия.