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ФОМС разъяснил порядок госпитализации при COVID-19
2020-06-12T16:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф

ФОМС разъяснил порядок госпитализации при COVID-19

15:50 12.06.2020 (обновлено: 16:07 12.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту
Фельдшеры скорой медицинской помощи подстанции № 34 в Москве во время выезда к пациенту
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Фонде обязательного медицинского страхования рассказали, в каких случаях больного COVID-19 отправляют на стационарное лечение.
Так, при наличии подтвержденной коронавирусной инфекции пациента госпитализируют, если на протяжении трех дней его температура тела не опускается ниже 38,5 градуса, насыщение крови кислородом составляет менее 95 процентов, а также при признаках пневмонии с поражением легких более 25 процентов. Кроме того, в больницу направляют больных старше 65 лет, которые имеют хронические тяжелые или иммунодефицитные заболевания или же нуждаются в процедурах гемодиализа.

"Люди, у которых выявлен COVID-19, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире или с лицами старше 65 лет или входящими в группу риска, тоже должны быть госпитализированы", — цитирует ФОМС "Российская газета".

При этом для несовершеннолетних предусмотрен особый порядок госпитализации, в соответствии с которым их кладут в стационар при температуре выше 39 в день обращения или больше 38 в течение пяти дней, насыщении крови кислородом менее 95 процентов, признаках дыхательной недостаточности, тахикардии, одышке, эпизодах апноэ или наличии геморрагической сыпи.
Стационарное лечение предусмотрено также при наличии у детей тяжелых фоновых заболеваний или если ребенок проживает вместе с входящими в группу риска родственниками.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ
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