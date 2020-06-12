ФОМС разъяснил порядок госпитализации при COVID-19

Так, при наличии подтвержденной коронавирусной инфекции пациента госпитализируют, если на протяжении трех дней его температура тела не опускается ниже 38,5 градуса, насыщение крови кислородом составляет менее 95 процентов, а также при признаках пневмонии с поражением легких более 25 процентов. Кроме того, в больницу направляют больных старше 65 лет, которые имеют хронические тяжелые или иммунодефицитные заболевания или же нуждаются в процедурах гемодиализа.