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Джонсон заявил о готовности британской полиции к митингам
2020-06-12T15:48
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Джонсон заявил о готовности британской полиции к митингам

15:48 12.06.2020
335
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкАкция в Лондоне в поддержку протестующих США
Акция в Лондоне в поддержку протестующих США
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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Акция в Лондоне в поддержку протестующих США. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Полицейские готовы к возможным новым массовым акциям в Лондоне и будут задерживать всех нападающих на них и тех, кто занимается вандализмом, заявил премьер Великобритании Борис Джонсон.
В британской столице 6 и 7 июня прошли марши по центральным кварталам и митинг у посольства США в память о погибшем американце Джордже Флойде. Акции проходили мирно, однако после их завершения примкнувшие к митингующим радикалы и члены движения "антифа" пытались нападать на полицию, закидывать полицейских пластиковыми бутылками и отказывались покидать улицу Уайтхолл, где расположены здания правительственных учреждений и въезд на территорию резиденции премьер-министра. В субботу к ночи полиция была вынуждена оттеснить с улицы около 150 радикалов, в воскресенье их было около 50.
"Я встречался с полицией утром. Они после прежних акций уже арестовали сотни нарушителей и произведут еще больше задержаний. Полиция оснащена камерами, которые закреплены на обмундировании. По данным с них мы найдем и привлечем к ответственности всех нарушителей. В этой стране неприемлемо атаковать полицию и наносить ущерб общественной собственности", - сказал Джонсон на пресс-конференции в пятницу.
При этом он сказал, что понимает, почему люди выходят на мирные демонстрации и митинги.
"Я полностью понимаю, почему люди обеспокоены тем, что случилось с Флойдом. Я понимаю, что люди имеют право на протест... Но инициативу на тех протестах захватили экстремисты", - добавил премьер.
Майкл Гоув
Вчера, 15:14
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Движение за права чернокожих Black Lives Matter планировало провести в в субботу 13 июня в Лондоне еще один - уже четвертый по счету - митинг, однако после того, как объединения футбольных болельщиков заявили, что приедут в выходные в столицу и защитят от вандалов памятники и полицию, акция была отменена. Возможно, митинг состоится в пятницу или в воскресенье, однако Black Lives Matter в заявлении говорит, что не поддерживает перенос акции из-за невозможности ее спланировать и из-за обеспокоенности вопросами безопасности.
За прошлые выходные от рук радикалов пострадали 36 полицейских - в основном, от побоев и кинутых в них стеклянных бутылок. В субботу радикалы кинули велосипед в группу конной полиции, одна из лошадей испугалась и понесла, а находившаяся на ней женщина-полицейский ударилась о светофор и упала на землю. Ее доставили в больницу с коллапсом легкого, сломанными ребрами и переломом ключицы. Вечером в субботу и воскресенье, уже после марша и митинга, хулиганы кидали в полицию петарды и файеры, мешали движению полицейских автомобилей и оскорбляли стоящих в оцеплении офицеров.
После акций протеста неизвестные нанесли расистские надписи на памятник Уинстону Черчиллю на парламентской площади, а во время митинга в Бристоле протестующие свалили с постамента и скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в 17-м веке занимался работорговлей.
По итогам митингов были задержаны 135 человек.
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