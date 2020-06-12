Джонсон заявил о готовности британской полиции к митингам

ЛОНДОН, 12 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Полицейские готовы к возможным новым массовым акциям в Борис Джонсон. Полицейские готовы к возможным новым массовым акциям в Лондоне и будут задерживать всех нападающих на них и тех, кто занимается вандализмом, заявил премьер Великобритании

В британской столице 6 и 7 июня прошли марши по центральным кварталам и митинг у посольства США в память о погибшем американце Джордже Флойде. Акции проходили мирно, однако после их завершения примкнувшие к митингующим радикалы и члены движения "антифа" пытались нападать на полицию, закидывать полицейских пластиковыми бутылками и отказывались покидать улицу Уайтхолл, где расположены здания правительственных учреждений и въезд на территорию резиденции премьер-министра. В субботу к ночи полиция была вынуждена оттеснить с улицы около 150 радикалов, в воскресенье их было около 50.

"Я встречался с полицией утром. Они после прежних акций уже арестовали сотни нарушителей и произведут еще больше задержаний. Полиция оснащена камерами, которые закреплены на обмундировании. По данным с них мы найдем и привлечем к ответственности всех нарушителей. В этой стране неприемлемо атаковать полицию и наносить ущерб общественной собственности", - сказал Джонсон на пресс-конференции в пятницу.

При этом он сказал, что понимает, почему люди выходят на мирные демонстрации и митинги.

"Я полностью понимаю, почему люди обеспокоены тем, что случилось с Флойдом. Я понимаю, что люди имеют право на протест... Но инициативу на тех протестах захватили экстремисты", - добавил премьер.

Движение за права чернокожих Black Lives Matter планировало провести в в субботу 13 июня в Лондоне еще один - уже четвертый по счету - митинг, однако после того, как объединения футбольных болельщиков заявили, что приедут в выходные в столицу и защитят от вандалов памятники и полицию, акция была отменена. Возможно, митинг состоится в пятницу или в воскресенье, однако Black Lives Matter в заявлении говорит, что не поддерживает перенос акции из-за невозможности ее спланировать и из-за обеспокоенности вопросами безопасности.

За прошлые выходные от рук радикалов пострадали 36 полицейских - в основном, от побоев и кинутых в них стеклянных бутылок. В субботу радикалы кинули велосипед в группу конной полиции, одна из лошадей испугалась и понесла, а находившаяся на ней женщина-полицейский ударилась о светофор и упала на землю. Ее доставили в больницу с коллапсом легкого, сломанными ребрами и переломом ключицы. Вечером в субботу и воскресенье, уже после марша и митинга, хулиганы кидали в полицию петарды и файеры, мешали движению полицейских автомобилей и оскорбляли стоящих в оцеплении офицеров.

После акций протеста неизвестные нанесли расистские надписи на памятник Уинстону Черчиллю на парламентской площади, а во время митинга в Бристоле протестующие свалили с постамента и скинули в залив памятник купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в 17-м веке занимался работорговлей.