Элладская церковь призвала Турцию не превращать Святую Софию в мечеть

АФИНЫ, 12 июн - РИА Новости. Элладская православная церковь призывает правительство Турции "проявить благоразумие" и не превращать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, отмечая, что это может вызвать разочарование и протесты христиан.

Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Государственный совет Турции рассмотрит возможность изменения статуса собора Святой Софии в Стамбуле. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу , его страна вправе изменить статус собора, превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.

В сообщении пресс-службы синода Элладской церкви, поступившем в РИА Новости, указывается, что, по данным СМИ, правительство Турции намерено изменить нынешний музейный статус собора Святой Софии в Стамбуле , чтобы он стала мусульманской мечетью. ЭПЦ напоминает, что Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года нашей эры.

"Она была задумана как место церковного поклонения, посвященное Мудрости Божией, нашему Господу Иисусу Христу. Это шедевр архитектурного гения и всемирно известный выдающийся памятник христианской культуры", - говорится в сообщении.

По мнению ЭПЦ, ценность собора Святой Софии остается вселенской.

"Мы считаем, что отказ от цивилизационно нейтрального использования памятника в качестве музея, который был установлен Турецкой Республикой в 1934 году, пытается превратить культурное пространство в трофей и символ завоевания", - говорится в сообщении

"Любое изменение вызовет сильный протест и разочарование среди христиан…, в то же время нанесет ущерб самой Турции. Церковь в этом Храме организовала много Соборов, имеющих огромное значение для христианской жизни и веры. В конце концов, даже сохранившиеся невыразимой красоты мозаичные изображения святых людей христианской веры непрестанно провозглашают своим молчанием историческую и духовную связь Храма с христианством", - заявил синод ЭПЦ.

"Совершенно необходимо, чтобы правительство соседней страны проявило благоразумие и уважение к характеру памятника, чтобы принять правильное решение для сохранения статус-кво собора Святой Софии как музея", - говорится в сообщении.