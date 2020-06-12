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Абэ призвал ускорить перенос американской базы на Окинаве
2020-06-12T14:58
окинава
синдзо абэ
япония
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окинава, синдзо абэ, япония, сша, в мире

Абэ призвал ускорить перенос американской базы на Окинаве

14:58 12.06.2020
1621
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума – 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ТОКИО, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости в кратчайшие сроки осуществить перенос авиабазы США Футэмма на Окинаве и пообещал сделать все возможное для этого.
"Нельзя допустить, чтобы процесс переноса встал. Необходимо осуществить его как можно скорее", - цитирует агентство Киодо слова премьера.
Абэ также отметил, что намерен приложить максимум усилий для осуществления плана по переносу.
Ранее в пятницу после 57-дневного перерыва возобновлены работы по засыпке части прибрежной полосы моря в районе Хэноко города Наго в японской префектуре Окинава для строительства там базы США.
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После окончания строительства сюда планируется перевести базу Футэмма, расположенную в той же префектуре. Правительство намерено перенести ее в Хэноко, а администрация Окинавы настаивает на переносе ее за пределы префектуры.
Базу Футэмма, которая считается самой опасной в мире из-за своего расположения рядом с жилыми домами в городе Гинован на Окинаве, по соглашению Японии и США 2006 года было решено перенести в Хэноко. Для этого необходимо засыпать около 157 гектаров прибрежной морской полосы, от чего пострадают коралловые рифы. Это вызывает протесты местного населения и экологов. Кроме того, перенос базы в границах одной и той же префектуры, по мнению местного населения, не снижает и без того большой нагрузки на Окинаву по размещению военных баз США: занимая всего 0,6% территории Японии, Окинава принимает 74% всех американских баз из расчета площади.
В ходе работ по засыпке части прибрежной полосы на дно моря будет вылит бетон и засыпана земля. Это сделает практически невозможным возвращение побережья в его нынешнее состояние.
Между государством и префектурой уже несколько лет с переменным успехом идет противоборство вокруг переноса базы Футэмма в Хэноко. Взаимные судебные иски и отмены решений другой стороны приводят к периодическому возобновлению и приостановке работ по засыпке береговой части моря.
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ОкинаваСиндзо АбэЯпонияСШАВ мире
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