В Петербурге подтвердили 41 случай смерти от COVID-19 в начале июня

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Смерть от коронавируса еще 41 пациента, в числе которых 17 мужчин и 24 женщины в возрасте от 50 до 92 лет, подтверждена в Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.

"Двенадцатого июня в Санкт-Петербурге зарегистрирован 41 смертельный случай от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти. Больные скончались в начале июня 2020 года. Среди них – 17 мужчин в возрасте от 54 до 82 лет и 24 женщины в возрасте от 50 до 92 лет", - говорится в сообщении.

Указывается, что скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, среди которых атеросклероз, кардиосклероз, сахарный диабет, злокачественные новообразования и лейкоз.

По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге выявили 274 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 20 043 случая заражения COVID-19. Умерли 561 человек. Выздоровели 9 276 человек.