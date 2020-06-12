https://ria.ru/20200612/1572855304.html
В Петербурге подтвердили 41 случай смерти от COVID-19 в начале июня
2020-06-12T14:31
2020-06-12T14:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 июн - РИА Новости. Смерть от коронавируса еще 41 пациента, в числе которых 17 мужчин и 24 женщины в возрасте от 50 до 92 лет, подтверждена в Петербурге, сообщает городской комитет по здравоохранению.
"Двенадцатого июня в Санкт-Петербурге
зарегистрирован 41 смертельный случай от новой коронавирусной инфекции на основе медицинских свидетельств о смерти. Больные скончались в начале июня 2020 года. Среди них – 17 мужчин в возрасте от 54 до 82 лет и 24 женщины в возрасте от 50 до 92 лет", - говорится в сообщении.
Указывается, что скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями, среди которых атеросклероз, кардиосклероз, сахарный диабет, злокачественные новообразования и лейкоз.
По данным городского оперштаба, за последние сутки в Петербурге выявили 274 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 20 043 случая заражения COVID-19. Умерли 561 человек. Выздоровели 9 276 человек.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.