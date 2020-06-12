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Мишустин поздравил россиян с праздником
2020-06-12T14:30
празднование дня россии — 2020
михаил мишустин
общество
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РИА Новости
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353
60
празднование дня россии — 2020, михаил мишустин, общество

Мишустин поздравил россиян с праздником

14:30 12.06.2020
106
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем России и отметил, что 12 июня - важный и символический день для государственности нашей страны, поздравительная телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником – Днём России. 12 июня – важный, символический день для нашей государственности. Суверенитет страны и социальное государство, заложенные в нашей Конституции, начали свой отсчёт именно с этого дня тридцать лет назад", - говорится в поздравлении.
Премьер также подчеркнул, что сегодня всех объединяет ответственность за судьбу и будущее Родины.
"Сегодня ответственность за судьбу Родины, за её будущее объединяет всех нас. От наших действий, чёткой и слаженной работы, энергии и трудолюбия зависит процветание Отечества, благополучие миллионов людей. Уверен, что вместе мы преодолеем любые трудности и осуществим намеченные планы. В этот праздничный день желаю вам здоровья, мира и благополучия", - добавил он.
С Днем России! Природа, люди и самые необычные уголки страны
© Фото : Журавлева Елена/ предоставлено РГО

"Одна из бесчисленных живописных, но безымянных рек в Мещере" — так описывает свой снимок Елена Журавлева.

В Рязанской области много удивительного. Если окажетесь в окрестностях поселка Шилово, есть шанс увидеть природную аномалию — "пьяный" лес, искривленные деревья с кронами причудливой формы. "В 1971 году тут прошел атмосферный вихрь — по одной из версий, именно он погнул стволы. Но ветер бушевал везде, а между нормальным и аномальным лесом есть четкая граница", — рассказывает директор по экскурсионной работе туроператора по России Светлана Потапова.

Журавлева Елена. Заповедная Мещёра, 2016
1 из 12

"Одна из бесчисленных живописных, но безымянных рек в Мещере" — так описывает свой снимок Елена Журавлева.

В Рязанской области много удивительного. Если окажетесь в окрестностях поселка Шилово, есть шанс увидеть природную аномалию — "пьяный" лес, искривленные деревья с кронами причудливой формы. "В 1971 году тут прошел атмосферный вихрь — по одной из версий, именно он погнул стволы. Но ветер бушевал везде, а между нормальным и аномальным лесом есть четкая граница", — рассказывает директор по экскурсионной работе туроператора по России Светлана Потапова.

© Фото : Журавлева Елена/ предоставлено РГО
© Фото : Щипкова Елена/ предоставлено РГО

"Восход солнца — самый красивый момент дня. Утренний туман добавляет волшебства", — говорит Елена Щипкова о своем фото, сделанном неподалеку от поселка Боголюбово Суздальского района Владимирской области.

Еще около 1158 года владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский (второй сын Юрия Долгорукого) построил здесь загородную резиденцию — "град камен" — и возвел храм. А позже на его месте основали женский монастырь Рождества Богородицы. На снимке — знаменитая церковь Покрова на Нерли в полутора километрах от Боголюбово.

Щипкова Елена. Восход в Боголюбово, 2019
2 из 12

"Восход солнца — самый красивый момент дня. Утренний туман добавляет волшебства", — говорит Елена Щипкова о своем фото, сделанном неподалеку от поселка Боголюбово Суздальского района Владимирской области.

Еще около 1158 года владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский (второй сын Юрия Долгорукого) построил здесь загородную резиденцию — "град камен" — и возвел храм. А позже на его месте основали женский монастырь Рождества Богородицы. На снимке — знаменитая церковь Покрова на Нерли в полутора километрах от Боголюбово.

© Фото : Щипкова Елена/ предоставлено РГО
© Фото : Рамазанов Рустам/ предоставлено РГО

"Здесь мы видим не только самую известную в Дагестане Седло-гору, но и редкое явление природы", — объясняет фотограф Рустам Рамазанов, запечатлевший ударяющую прямо в вершину молнию. Кстати, во времена Кавказской войны русские солдаты дали этой громадине название Чемодан. Необычное "двухэтажное" плато Тлилимеэр (именно так называют Седло-гору на аварском) до сих пор влечет к себе исследователей, спортсменов и туристов.

Рамазанов Рустам. Гроза над Гунибом, 2019
3 из 12

"Здесь мы видим не только самую известную в Дагестане Седло-гору, но и редкое явление природы", — объясняет фотограф Рустам Рамазанов, запечатлевший ударяющую прямо в вершину молнию. Кстати, во времена Кавказской войны русские солдаты дали этой громадине название Чемодан. Необычное "двухэтажное" плато Тлилимеэр (именно так называют Седло-гору на аварском) до сих пор влечет к себе исследователей, спортсменов и туристов.

© Фото : Рамазанов Рустам/ предоставлено РГО
© Фото : Грачев Андрей/ предоставлено РГО

Древний башенный комплекс Ний в государственном природном заповеднике "Эрзи" — одна из главных достопримечательностей Ингушетии. Вопрос о точном возрасте сооружений остается для ученых открытым. Варианты — от XIII-XIV до XVI-XVII веков. Известно, что эти строения выполняли жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные функции.

Грачев Андрей. Башенные комплексы Ингушетии, 2018
4 из 12

Древний башенный комплекс Ний в государственном природном заповеднике "Эрзи" — одна из главных достопримечательностей Ингушетии. Вопрос о точном возрасте сооружений остается для ученых открытым. Варианты — от XIII-XIV до XVI-XVII веков. Известно, что эти строения выполняли жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные функции.

© Фото : Грачев Андрей/ предоставлено РГО
© Фото : Севриновский Владимир/ предоставлено РГО

"У женщин села Балхар в Дагестане всегда много дел, — объясняет фотограф Владимир Севриновский. — Они изготавливают керамическую посуду, украшая ее тонкой росписью, запасают на зиму траву для скота, выполняют другую работу по хозяйству". На снимке — местная жительница Джуа Гасанова.

Севриновский Владимир. Балхарка, 2018
5 из 12

"У женщин села Балхар в Дагестане всегда много дел, — объясняет фотограф Владимир Севриновский. — Они изготавливают керамическую посуду, украшая ее тонкой росписью, запасают на зиму траву для скота, выполняют другую работу по хозяйству". На снимке — местная жительница Джуа Гасанова.

© Фото : Севриновский Владимир/ предоставлено РГО
© Фото : Кушнарев Владимир/ предоставлено РГО

Фото сделано в самой северной части Уральских гор, на границе Европы и Азии. "Это Полярный Урал. Женщина в стаде оленей, насчитывающем более трех тысяч голов, — не только красочное, но и эпическое зрелище, — рассказывает автор фото Владимир Кушнарев. — Ее зовут Дарья, она в праздничном национальном костюме коми-зырян, кадр сделан в долине реки Лонготъёган".

Кстати, мясо этих животных — основная пища коренных народов. Оленеводческие фермы снабжают олениной весь Ханты-Мансийский регион и близлежащие области.

Кушнарев Владимир, Дарья, 2019
6 из 12

Фото сделано в самой северной части Уральских гор, на границе Европы и Азии. "Это Полярный Урал. Женщина в стаде оленей, насчитывающем более трех тысяч голов, — не только красочное, но и эпическое зрелище, — рассказывает автор фото Владимир Кушнарев. — Ее зовут Дарья, она в праздничном национальном костюме коми-зырян, кадр сделан в долине реки Лонготъёган".

Кстати, мясо этих животных — основная пища коренных народов. Оленеводческие фермы снабжают олениной весь Ханты-Мансийский регион и близлежащие области.

© Фото : Кушнарев Владимир/ предоставлено РГО
© Фото : Васягина Екатерина/ предоставлено РГО

Горная система Восточный Саян занимает южную часть Красноярского края, западные районы Бурятии, юг Иркутской области и северо-восток Тувы, протянувшись к озеру Байкал.

"Фотография сделана из иллюминатора самолета, подлетавшего к Иркутску, в момент, когда первые лучи солнца осветили отроги гор нежным розовым светом", — рассказывает автор снимка Екатерина Васягина.

Васягина Екатерина. Встречая утро над Восточным Саяном, 2018
7 из 12

Горная система Восточный Саян занимает южную часть Красноярского края, западные районы Бурятии, юг Иркутской области и северо-восток Тувы, протянувшись к озеру Байкал.

"Фотография сделана из иллюминатора самолета, подлетавшего к Иркутску, в момент, когда первые лучи солнца осветили отроги гор нежным розовым светом", — рассказывает автор снимка Екатерина Васягина.

© Фото : Васягина Екатерина/ предоставлено РГО
© Фото : Войчук Владимир/ предоставлено РГО

В кадре — извержение Ключевской Сопки на Камчатке в августе 2016 года. На минувшей неделе из жерла выбросило столб пепла на высоту до шести километров над уровнем моря. Этот вулкан, кстати, самый высокий из действующих в Евразии (4750 метров).

"Так выглядит огненное дыхание планеты, — описывает фотографию ее автор Владимир Войчук. — Когда гора просыпается, лавовые потоки и их яркое свечение видны за сотню километров. А находясь в относительной близости, становишься свидетелем действительно потрясающего зрелища".

Войчук Владимир. Когда не спит вулкан, 2017
8 из 12

В кадре — извержение Ключевской Сопки на Камчатке в августе 2016 года. На минувшей неделе из жерла выбросило столб пепла на высоту до шести километров над уровнем моря. Этот вулкан, кстати, самый высокий из действующих в Евразии (4750 метров).

"Так выглядит огненное дыхание планеты, — описывает фотографию ее автор Владимир Войчук. — Когда гора просыпается, лавовые потоки и их яркое свечение видны за сотню километров. А находясь в относительной близости, становишься свидетелем действительно потрясающего зрелища".

© Фото : Войчук Владимир/ предоставлено РГО
© Фото : Толоконников Константин/ предоставлено РГО

Краснодарский край уже принимает туристов, Крым лишь готовится к открытию. Добираясь до этих регионов на личном транспорте, реку Дон не миновать. Она и сама по себе достопримечательность — пятая по протяженности в Европе.

По одной из версий, в древности Дон впадал в Черное море в районе Керченского пролива, а Азовского моря тогда не существовало.

Толоконников Константин. Мост через реку Дон, 2019
9 из 12

Краснодарский край уже принимает туристов, Крым лишь готовится к открытию. Добираясь до этих регионов на личном транспорте, реку Дон не миновать. Она и сама по себе достопримечательность — пятая по протяженности в Европе.

По одной из версий, в древности Дон впадал в Черное море в районе Керченского пролива, а Азовского моря тогда не существовало.

© Фото : Толоконников Константин/ предоставлено РГО
© Фото : Козлов Сергей/ предоставлено РГО

Чарскую пустыню в Забайкальском крае называют самой "неправильной" в мире. Это чудо природы расположено в окружении лиственничной тайги и болот. Тут есть пески, барханы, а еще два озера — Аленушка и Таежное. Природный объект входит в список семи чудес Забайкалья.

Козлов Сергей. Горы, барханы и утренний свет, 2016
10 из 12

Чарскую пустыню в Забайкальском крае называют самой "неправильной" в мире. Это чудо природы расположено в окружении лиственничной тайги и болот. Тут есть пески, барханы, а еще два озера — Аленушка и Таежное. Природный объект входит в список семи чудес Забайкалья.

© Фото : Козлов Сергей/ предоставлено РГО
© Фото : Сидоров Андрей/ предоставлено РГО

"Весной в Черном море, в районе Балаклавы, — огромное количество медуз аурелий, — описывает свой снимок фотограф Андрей Сидоров. — Зрелище невероятно красивое и при этом безопасное. Медузы абсолютны безвредны для людей и даже при больших их скоплениях можно спокойно плавать".

Сидоров Андрей. Весеннее противостояние, 2020
11 из 12

"Весной в Черном море, в районе Балаклавы, — огромное количество медуз аурелий, — описывает свой снимок фотограф Андрей Сидоров. — Зрелище невероятно красивое и при этом безопасное. Медузы абсолютны безвредны для людей и даже при больших их скоплениях можно спокойно плавать".

© Фото : Сидоров Андрей/ предоставлено РГО
© Фото : Мальгавко Алексей/ предоставлено РГО

Уже с 1 июля туристы могут приезжать в Крым — ходить по горам, купаться в море, загорать, посещать сады и парки. Не стоит забывать и еще об одном способе времяпрепровождения.

"Каждое утро местные рыбаки выходят в море на небольших лодках-яликах, — говорит фотограф Алексей Мальгавко. — Вместе с ними на промысел отправляются чайки, готовые в любую минуту стащить из шлюпки улов. В здешних водах можно поймать камбалу, осетра, окуня, ставриду, селедку, пеламиду, пикшу, барабульку". Алексей уверяет, что рыбы хватит на всех.

Мальгавко Алексей. Морская рыбалка, 2018
12 из 12

Уже с 1 июля туристы могут приезжать в Крым — ходить по горам, купаться в море, загорать, посещать сады и парки. Не стоит забывать и еще об одном способе времяпрепровождения.

"Каждое утро местные рыбаки выходят в море на небольших лодках-яликах, — говорит фотограф Алексей Мальгавко. — Вместе с ними на промысел отправляются чайки, готовые в любую минуту стащить из шлюпки улов. В здешних водах можно поймать камбалу, осетра, окуня, ставриду, селедку, пеламиду, пикшу, барабульку". Алексей уверяет, что рыбы хватит на всех.

© Фото : Мальгавко Алексей/ предоставлено РГО
1 из 12

"Одна из бесчисленных живописных, но безымянных рек в Мещере" — так описывает свой снимок Елена Журавлева.

В Рязанской области много удивительного. Если окажетесь в окрестностях поселка Шилово, есть шанс увидеть природную аномалию — "пьяный" лес, искривленные деревья с кронами причудливой формы. "В 1971 году тут прошел атмосферный вихрь — по одной из версий, именно он погнул стволы. Но ветер бушевал везде, а между нормальным и аномальным лесом есть четкая граница", — рассказывает директор по экскурсионной работе туроператора по России Светлана Потапова.

© Фото : Журавлева Елена/ предоставлено РГО
2 из 12

"Восход солнца — самый красивый момент дня. Утренний туман добавляет волшебства", — говорит Елена Щипкова о своем фото, сделанном неподалеку от поселка Боголюбово Суздальского района Владимирской области.

Еще около 1158 года владимиро-суздальский князь Андрей Боголюбский (второй сын Юрия Долгорукого) построил здесь загородную резиденцию — "град камен" — и возвел храм. А позже на его месте основали женский монастырь Рождества Богородицы. На снимке — знаменитая церковь Покрова на Нерли в полутора километрах от Боголюбово.

© Фото : Щипкова Елена/ предоставлено РГО
3 из 12

"Здесь мы видим не только самую известную в Дагестане Седло-гору, но и редкое явление природы", — объясняет фотограф Рустам Рамазанов, запечатлевший ударяющую прямо в вершину молнию. Кстати, во времена Кавказской войны русские солдаты дали этой громадине название Чемодан. Необычное "двухэтажное" плато Тлилимеэр (именно так называют Седло-гору на аварском) до сих пор влечет к себе исследователей, спортсменов и туристов.

© Фото : Рамазанов Рустам/ предоставлено РГО
4 из 12

Древний башенный комплекс Ний в государственном природном заповеднике "Эрзи" — одна из главных достопримечательностей Ингушетии. Вопрос о точном возрасте сооружений остается для ученых открытым. Варианты — от XIII-XIV до XVI-XVII веков. Известно, что эти строения выполняли жилые, оборонительные, сигнально-сторожевые и наблюдательные функции.

© Фото : Грачев Андрей/ предоставлено РГО
5 из 12

"У женщин села Балхар в Дагестане всегда много дел, — объясняет фотограф Владимир Севриновский. — Они изготавливают керамическую посуду, украшая ее тонкой росписью, запасают на зиму траву для скота, выполняют другую работу по хозяйству". На снимке — местная жительница Джуа Гасанова.

© Фото : Севриновский Владимир/ предоставлено РГО
6 из 12

Фото сделано в самой северной части Уральских гор, на границе Европы и Азии. "Это Полярный Урал. Женщина в стаде оленей, насчитывающем более трех тысяч голов, — не только красочное, но и эпическое зрелище, — рассказывает автор фото Владимир Кушнарев. — Ее зовут Дарья, она в праздничном национальном костюме коми-зырян, кадр сделан в долине реки Лонготъёган".

Кстати, мясо этих животных — основная пища коренных народов. Оленеводческие фермы снабжают олениной весь Ханты-Мансийский регион и близлежащие области.

© Фото : Кушнарев Владимир/ предоставлено РГО
7 из 12

Горная система Восточный Саян занимает южную часть Красноярского края, западные районы Бурятии, юг Иркутской области и северо-восток Тувы, протянувшись к озеру Байкал.

"Фотография сделана из иллюминатора самолета, подлетавшего к Иркутску, в момент, когда первые лучи солнца осветили отроги гор нежным розовым светом", — рассказывает автор снимка Екатерина Васягина.

© Фото : Васягина Екатерина/ предоставлено РГО
8 из 12

В кадре — извержение Ключевской Сопки на Камчатке в августе 2016 года. На минувшей неделе из жерла выбросило столб пепла на высоту до шести километров над уровнем моря. Этот вулкан, кстати, самый высокий из действующих в Евразии (4750 метров).

"Так выглядит огненное дыхание планеты, — описывает фотографию ее автор Владимир Войчук. — Когда гора просыпается, лавовые потоки и их яркое свечение видны за сотню километров. А находясь в относительной близости, становишься свидетелем действительно потрясающего зрелища".

© Фото : Войчук Владимир/ предоставлено РГО
9 из 12

Краснодарский край уже принимает туристов, Крым лишь готовится к открытию. Добираясь до этих регионов на личном транспорте, реку Дон не миновать. Она и сама по себе достопримечательность — пятая по протяженности в Европе.

По одной из версий, в древности Дон впадал в Черное море в районе Керченского пролива, а Азовского моря тогда не существовало.

© Фото : Толоконников Константин/ предоставлено РГО
10 из 12

Чарскую пустыню в Забайкальском крае называют самой "неправильной" в мире. Это чудо природы расположено в окружении лиственничной тайги и болот. Тут есть пески, барханы, а еще два озера — Аленушка и Таежное. Природный объект входит в список семи чудес Забайкалья.

© Фото : Козлов Сергей/ предоставлено РГО
11 из 12

"Весной в Черном море, в районе Балаклавы, — огромное количество медуз аурелий, — описывает свой снимок фотограф Андрей Сидоров. — Зрелище невероятно красивое и при этом безопасное. Медузы абсолютны безвредны для людей и даже при больших их скоплениях можно спокойно плавать".

© Фото : Сидоров Андрей/ предоставлено РГО
12 из 12

Уже с 1 июля туристы могут приезжать в Крым — ходить по горам, купаться в море, загорать, посещать сады и парки. Не стоит забывать и еще об одном способе времяпрепровождения.

"Каждое утро местные рыбаки выходят в море на небольших лодках-яликах, — говорит фотограф Алексей Мальгавко. — Вместе с ними на промысел отправляются чайки, готовые в любую минуту стащить из шлюпки улов. В здешних водах можно поймать камбалу, осетра, окуня, ставриду, селедку, пеламиду, пикшу, барабульку". Алексей уверяет, что рыбы хватит на всех.

© Фото : Мальгавко Алексей/ предоставлено РГО
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