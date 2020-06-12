Жена Зеленского заразилась коронавирусом

Жена президента Украины Елена Зеленская на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2109

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Жена президента Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом и находится на амбулаторном лечении, результаты теста на COVID-19 украинского лидера и детей отрицательные, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.

Ранее Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, "что это не чума".

"Жена президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолирована от других членов семьи. Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные", — говорится в сообщении офиса в Telegram.

По данным пресс-службы, во время рабочих встреч и в быту Зеленская придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательными.

"Где и когда именно могло произойти заражение — пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщили о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование", — говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлено уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались. По данным Минздрава Украины, число выявленных случаев коронавируса в стране составляет 29 753, умерли 870 человек, 13 567 выздоровели.