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Распространение нового коронавируса
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Жена Зеленского заразилась коронавирусом
2020-06-12T18:05
елена зеленская
воз
владимир зеленский
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
украина
в мире
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Жена Зеленского заразилась коронавирусом

14:08 12.06.2020 (обновлено: 18:05 12.06.2020)
23935
© РИА Новости / Сергей МелконовЖена президента Украины Елена Зеленская на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2109
Жена президента Украины Елена Зеленская на церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в Риге. 16 октября 2109
© РИА Новости / Сергей Мелконов
КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заразилась коронавирусом и находится на амбулаторном лечении, результаты теста на COVID-19 украинского лидера и детей отрицательные, сообщила в пятницу пресс-служба офиса главы государства.
Ранее Зеленский заявил, что хотел заразиться коронавирусом, чтобы на собственном примере показать людям, "что это не чума".
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"Жена президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. При этом первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолирована от других членов семьи. Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные", — говорится в сообщении офиса в Telegram.
По данным пресс-службы, во время рабочих встреч и в быту Зеленская придерживалась правил карантина и рекомендаций Минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательными.
"Где и когда именно могло произойти заражение — пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщили о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование", — говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 7,2 миллиона случаев заражения, свыше 413 тысяч человек скончались. По данным Минздрава Украины, число выявленных случаев коронавируса в стране составляет 29 753, умерли 870 человек, 13 567 выздоровели.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕлена ЗеленскаяВОЗВладимир ЗеленскийКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
И что теперь, позларадствовать по этому поводу?
12 июня, 15:40
АРАлексей Ревков
4310014
Так тож с супругой, и в России случаев раз в 20 больше, чем на Украине.
12 июня, 15:01
nKnakis Kamakis
3600007
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