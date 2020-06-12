https://ria.ru/20200612/1572853718.html
ЕР выдвинула Ситникова кандидатом на выборы главы Костромской области
2020-06-12T14:03
2020-06-12T14:03
ростислав гольдштейн
сергей ситников
единая россия
костромская область
политика
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ростислав гольдштейн, сергей ситников, единая россия, костромская область, политика
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
"Единая Россия
" выдвинула губернатора Костромской области
Сергея Ситникова на выборы главы региона, сообщает пресс-служба партии.
"В ходе конференции Костромского регионального отделения "Единой России" ее делегаты утвердили выдвижение от партии губернатора области Сергея Ситникова
на предстоящих выборах главы региона, которые пройдут в Единый день голосования 13 сентября", - говорится в сообщении.
В свою очередь, Ситников отметил, что приоритет его деятельности – это поддержка материнства и семей с детьми.
"Мы сталкиваемся с проблемой поздних браков, и, как следствие, позднего рождения детей. В этой связи считаю необходимым принять областные меры, которые позволят поддержать молодые семьи, создать для них условия, чтобы они могли принимать решение о раннем рождении детей", – цитирует Ситникова пресс-служба ЕР.
Среди других направлений своей работы глава региона выделил создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми, обеспечение учреждений здравоохранения медицинскими кадрами, строительство новых школ, в том числе для решения проблемы второй смены, создание высокооплачиваемых рабочих мест, запуск высокоавтоматизированного производства, снижение оттока населения из северо-восточных районов области в рамках программы "Северо-Восток".
Ранее президиум генерального совета ЕР поддержал кандидатуру Ростислава Гольдштейна
и глав ряда других регионов для выдвижения на губернаторские выборы от партии.