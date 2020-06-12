ЕР выдвинула Ситникова кандидатом на выборы главы Костромской области

"В ходе конференции Костромского регионального отделения "Единой России" ее делегаты утвердили выдвижение от партии губернатора области Сергея Ситникова на предстоящих выборах главы региона, которые пройдут в Единый день голосования 13 сентября", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Ситников отметил, что приоритет его деятельности – это поддержка материнства и семей с детьми.

"Мы сталкиваемся с проблемой поздних браков, и, как следствие, позднего рождения детей. В этой связи считаю необходимым принять областные меры, которые позволят поддержать молодые семьи, создать для них условия, чтобы они могли принимать решение о раннем рождении детей", – цитирует Ситникова пресс-служба ЕР.

Среди других направлений своей работы глава региона выделил создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми, обеспечение учреждений здравоохранения медицинскими кадрами, строительство новых школ, в том числе для решения проблемы второй смены, создание высокооплачиваемых рабочих мест, запуск высокоавтоматизированного производства, снижение оттока населения из северо-восточных районов области в рамках программы "Северо-Восток".