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ЕР выдвинула Ситникова кандидатом на выборы главы Костромской области
2020-06-12T14:03
ростислав гольдштейн
сергей ситников
единая россия
костромская область
политика
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ростислав гольдштейн, сергей ситников, единая россия, костромская область, политика

ЕР выдвинула Ситникова кандидатом на выборы главы Костромской области

14:03 12.06.2020
114
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСергей Ситников
Сергей Ситников
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сергей Ситников. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. "Единая Россия" выдвинула губернатора Костромской области Сергея Ситникова на выборы главы региона, сообщает пресс-служба партии.
"В ходе конференции Костромского регионального отделения "Единой России" ее делегаты утвердили выдвижение от партии губернатора области Сергея Ситникова на предстоящих выборах главы региона, которые пройдут в Единый день голосования 13 сентября", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым
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В свою очередь, Ситников отметил, что приоритет его деятельности – это поддержка материнства и семей с детьми.
"Мы сталкиваемся с проблемой поздних браков, и, как следствие, позднего рождения детей. В этой связи считаю необходимым принять областные меры, которые позволят поддержать молодые семьи, создать для них условия, чтобы они могли принимать решение о раннем рождении детей", – цитирует Ситникова пресс-служба ЕР.
Среди других направлений своей работы глава региона выделил создание системы долговременного ухода за пожилыми людьми, обеспечение учреждений здравоохранения медицинскими кадрами, строительство новых школ, в том числе для решения проблемы второй смены, создание высокооплачиваемых рабочих мест, запуск высокоавтоматизированного производства, снижение оттока населения из северо-восточных районов области в рамках программы "Северо-Восток".
Ранее президиум генерального совета ЕР поддержал кандидатуру Ростислава Гольдштейна и глав ряда других регионов для выдвижения на губернаторские выборы от партии.
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