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Гендиректор Эрмитажа назвал события в США "войной памяти"
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Гендиректор Эрмитажа назвал события в США "войной памяти"

13:32 12.06.2020
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© Sputnik / Артур ГабдрахмановПротестующие на одной из улиц Вашингтона
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Протестующие на одной из улиц Вашингтона. Архивное фото
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа, член Президиума РАН Михаил Пиотровский считает, что происходящие сейчас в США события - это "войны памяти", а задача культуры и музеев - быть лекарством от этих войн.
"Войны памяти сейчас овладели миром. То, что происходит в Соединенных Штатах - это война памяти, это продолжение той самой Гражданской войны, которая была. Мы должны помнить: гражданские войны - самые страшные войны, они никогда не уходят, они никогда не исчезают. Они время от времени возрождаются, и музеи должны об этом напомнить и давать рецепты, как спокойный, жесткий иногда, разговор может снимать истерический уровень этих войн памяти", - заявил Пиотровский на пресс-конференции "Россия и мир", приуроченной к празднованию Дня России.
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Он отметил, что музеи умеют превращать "войны памяти" в диалог культур, вся деятельность универсальных музеев в мире этому посвящена.
"Музеи - это лекарство, культура - это лекарство от истерики, от паники, лекарство от всего того, что вызывает пандемия, лекарство от ненависти, лекарство от войн памяти", - добавил Пиотровский.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них надавил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству. Во многих странах в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда проходят акции движения Black Lives Matter.
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