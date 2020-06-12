Гендиректор Эрмитажа назвал события в США "войной памяти"

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Генеральный директор Государственного Эрмитажа, член Президиума Генеральный директор Государственного Эрмитажа, член Президиума РАН Михаил Пиотровский считает, что происходящие сейчас в США события - это "войны памяти", а задача культуры и музеев - быть лекарством от этих войн.

"Войны памяти сейчас овладели миром. То, что происходит в Соединенных Штатах - это война памяти, это продолжение той самой Гражданской войны, которая была. Мы должны помнить: гражданские войны - самые страшные войны, они никогда не уходят, они никогда не исчезают. Они время от времени возрождаются, и музеи должны об этом напомнить и давать рецепты, как спокойный, жесткий иногда, разговор может снимать истерический уровень этих войн памяти", - заявил Пиотровский на пресс-конференции "Россия и мир", приуроченной к празднованию Дня России.

Он отметил, что музеи умеют превращать "войны памяти" в диалог культур, вся деятельность универсальных музеев в мире этому посвящена.

"Музеи - это лекарство, культура - это лекарство от истерики, от паники, лекарство от всего того, что вызывает пандемия, лекарство от ненависти, лекарство от войн памяти", - добавил Пиотровский.