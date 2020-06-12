https://ria.ru/20200612/1572850835.html
В мэрии Харькова прошли новые обыски по делу о хищении бюджетных средств
2020-06-12T12:50
2020-06-12T12:50
ситуация на украине
харьков
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ситуация на украине, харьков, в мире
КИЕВ, 12 июн – РИА Новости.
Украинские правоохранители провели ряд обысков в мэрии Харькова
по делу о хищении бюджетных средств, сообщила в пятницу начальник отдела коммуникации Нацполиции области Елена Баранник.
"Накануне правоохранители провели еще восемь обысков по месту жительства специалиста департамента жилищного хозяйства Харьковского городского совета и по месту жительства и работы должностных лиц субъектов хозяйствования. В ходе этих мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела, открытого по факту завладения бюджетными средствами, выявлены и изъяты неопровержимые доказательства противоправной деятельности", - сообщила Баранник в комментарии агентству "Укринформ"
.
По ее словам, при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов стоимость использования оборудования была умышленно завышена в пять раз, что нанесло ущерб бюджету на сумму более 800 тысяч гривен (29,8 тысяч долларов).
Следственные действия по данному делу еще продолжаются.
Восьмого мая областная прокуратура сообщила, что правоохранители пришли с обысками в мэрию Харькова, следственные действия проводились в рамках дела о завладении 28 миллионами гривен бюджетных средств (1,05 миллиона долларов) при заключении договоров на осуществление работ по освещению города.