Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200612/1572850835.html
В мэрии Харькова прошли новые обыски по делу о хищении бюджетных средств
2020-06-12T12:50
ситуация на украине
харьков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1200x0_80_0_0_4cb7251ba479328bcab0271d4752cedc.jpg
https://ria.ru/20200508/1571162445.html
https://ria.ru/20200612/1572841583.html
харьков
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572850835.html?chat_room_id=1572850835
Новости
ru-RU
145
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1200x0_80_0_0_4cb7251ba479328bcab0271d4752cedc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_150:0:2881:2048_1200x0_80_0_0_4900bed4a38f2fbe73db017e2c175ebf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_491:0:2539:2048_1200x0_80_0_0_c4ffcd9fcb4604b04eb5963935e69592.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, харьков, в мире

В мэрии Харькова прошли новые обыски по делу о хищении бюджетных средств

12:50 12.06.2020
145
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 12 июн – РИА Новости. Украинские правоохранители провели ряд обысков в мэрии Харькова по делу о хищении бюджетных средств, сообщила в пятницу начальник отдела коммуникации Нацполиции области Елена Баранник.
"Накануне правоохранители провели еще восемь обысков по месту жительства специалиста департамента жилищного хозяйства Харьковского городского совета и по месту жительства и работы должностных лиц субъектов хозяйствования. В ходе этих мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела, открытого по факту завладения бюджетными средствами, выявлены и изъяты неопровержимые доказательства противоправной деятельности", - сообщила Баранник в комментарии агентству "Укринформ".
Площадь Конституции в Харькове
8 мая, 14:31
В мэрии Харькова начались обыски
По ее словам, при выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов стоимость использования оборудования была умышленно завышена в пять раз, что нанесло ущерб бюджету на сумму более 800 тысяч гривен (29,8 тысяч долларов).
Следственные действия по данному делу еще продолжаются.
Восьмого мая областная прокуратура сообщила, что правоохранители пришли с обысками в мэрию Харькова, следственные действия проводились в рамках дела о завладении 28 миллионами гривен бюджетных средств (1,05 миллиона долларов) при заключении договоров на осуществление работ по освещению города.
Владимир Омелян
Вчера, 08:45
К экс-министру инфраструктуры Украины пришли с обыском
040000
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеХарьковВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал шире использовать местные виды топлива
Статуи Фемиды
Главу отделения ПФР по Сахалинской области заключили под стражу
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
Раскрыт новый способ телефонного мошенничества
Граффити у здания консульства России в Харькове, Украина
Билборды с гербом контрразведки СБУ появились у посольства России в Киеве
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
Суд приостановил дело против представителя правительства Испании
Гаага
Посол России рассказал об энергетических проектах с Нидерландами
Машина патрульной полиции Украины
На Украине экс-руководителя "Укрзализныцы" заподозрили в халатности
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
Китай стал жертвой дезинформации, заявили в Пекине
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Премьер Армении заявил о напряженной обстановке в больницах
Экс-глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба
Суд отказался вернуть должность экс-главе Госбюро расследований Украины
Президент Молдавии Игорь Додон во время брифинга в Кишиневе
Президент Молдавии выступил против повторного введения ограничений
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
ООН заявила об "иранском происхождении" атаковавших саудовские НПЗ ракет
Бразилия
Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
США могут пересмотреть соглашение по контролю за ракетными технологиями
Киев
Министр культуры Украины заявил о пользе русскоязычных сериалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:39Иран нашел противоречия в докладе Гутерреша по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
00:27Ефремов извинился перед семьей погибшего в ДТП Захарова
00:27При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
Лента новостейМолния