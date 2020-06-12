Китай стал жертвой дезинформации, заявили в Пекине

ПЕКИН, 12 июн – РИА Новости. Twitter должен блокировать аккаунты тех, кто намеренно очерняет Китай, так как именно КНР стала крупнейшей жертвой дезинформации, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Ранее стало известно, что социальная сеть Twitter заблокировала и внесла в реестр предполагаемых пропагандистских сайтов более 32 тысяч учетных записей из КНР, России и Турции. В частности, России приписывается 1152 учетных записи, которые, по мнению Twitter, связаны с сайтом "Актуальная политика". Кроме того, подверглись блокировке две сети, предположительно, связанные с КНР, и одна, предположительно, связанная с Турцией.
"Вы отметили, что Twitter удалил ряд аккаунтов, но я не до конца понимаю сложившуюся ситуацию и не знаю, на чем основано это решение Twitter", - заявила дипломат.
Вместе с тем она указала, что почему-то, если кто-то хвалит усилия Китая в борьбе с эпидемией коронавируса, то тогда это считают дезинформацией, "хотя очевидно это выглядит нелогично, по крайней мере до тех пор, пока вы на самом деле не обнаружите дезинформацию".
По словам представителя ведомства, дезинформация – это фейки, ложь, намеренно сфабрикованные данные или слухи, но усилия и прогресс Китая в борьбе с COVID-19 были признаны во всем мире, люди без предрассудков, у которых нет злых намерений в отношении Китая, видят это и высоко оценят.
"После вспышки эпидемии коронавируса в мире стало много отдельных лиц или сил, которые клевещут и очерняют Китай… Если Twitter предпринимает меры против так называемой дезинформации, якобы имеющей связь с Китаем, то мне любопытно, что они делают с действительно ложной информацией, (распространяемой – ред.) из США", - отметила дипломат.
Она добавила, что непонятно, какой тогда смысл вкладывается в понятия двойных стандартов, идеологических предрассудков и недопонимания, где правда, а где ложь, если этим аккаунтам позволяют существовать.
"Если в Twitter действительно хотят предпринять меры, то они должны заблокировать аккаунты, которые очерняют и осуществляют нападки на Китай. КНР стала крупнейшей жертвой дезинформации", - подчеркнула она.
Хуа Чуньин отметила, что "Китай выступает против распространения дезинформации, ООН и ВОЗ призвали станы сплотиться в борьбе с дезинформацией, мы также призываем мир укреплять солидарность и бороться с распространением ложной информации, чтобы "политические вирусы" не смогли найти место, где спрятаться".
Дипломат в ответ на вопрос журналистов отметила, что ее личный аккаунт в Twitter не был заблокирован.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.