Китай стал жертвой дезинформации, заявили в Пекине

Ранее стало известно, что социальная сеть Twitter заблокировала и внесла в реестр предполагаемых пропагандистских сайтов более 32 тысяч учетных записей из КНР, России и Турции . В частности, России приписывается 1152 учетных записи, которые, по мнению Twitter, связаны с сайтом "Актуальная политика". Кроме того, подверглись блокировке две сети, предположительно, связанные с КНР, и одна, предположительно, связанная с Турцией.

"Вы отметили, что Twitter удалил ряд аккаунтов, но я не до конца понимаю сложившуюся ситуацию и не знаю, на чем основано это решение Twitter", - заявила дипломат.

Вместе с тем она указала, что почему-то, если кто-то хвалит усилия Китая в борьбе с эпидемией коронавируса , то тогда это считают дезинформацией, "хотя очевидно это выглядит нелогично, по крайней мере до тех пор, пока вы на самом деле не обнаружите дезинформацию".

По словам представителя ведомства, дезинформация – это фейки, ложь, намеренно сфабрикованные данные или слухи, но усилия и прогресс Китая в борьбе с COVID-19 были признаны во всем мире, люди без предрассудков, у которых нет злых намерений в отношении Китая, видят это и высоко оценят.

"После вспышки эпидемии коронавируса в мире стало много отдельных лиц или сил, которые клевещут и очерняют Китай… Если Twitter предпринимает меры против так называемой дезинформации, якобы имеющей связь с Китаем, то мне любопытно, что они делают с действительно ложной информацией, (распространяемой – ред.) из США", - отметила дипломат.

Она добавила, что непонятно, какой тогда смысл вкладывается в понятия двойных стандартов, идеологических предрассудков и недопонимания, где правда, а где ложь, если этим аккаунтам позволяют существовать.

"Если в Twitter действительно хотят предпринять меры, то они должны заблокировать аккаунты, которые очерняют и осуществляют нападки на Китай. КНР стала крупнейшей жертвой дезинформации", - подчеркнула она.

Хуа Чуньин отметила, что "Китай выступает против распространения дезинформации, ООН и ВОЗ призвали станы сплотиться в борьбе с дезинформацией, мы также призываем мир укреплять солидарность и бороться с распространением ложной информации, чтобы "политические вирусы" не смогли найти место, где спрятаться".

Дипломат в ответ на вопрос журналистов отметила, что ее личный аккаунт в Twitter не был заблокирован.